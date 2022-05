Προσάρτηση Ουκρανίας: Τα σχέδια του Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει μάλλον να προσαρτήσει τη νότια και την ανατολική Ουκρανία στην Ρωσική Ομοσπονδία εντός των προσεχών μηνών. Αυτό αναφέρει νεότερη εκτίμηση του αμερικανικού Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW).

“Η Ουκρανία και οι δυτικοί εταίροι της έχουν μάλλον ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να στηρίξουν μια αντεπίθεση στα κατεχόμενα εδάφη πριν από” την προσάρτησή τους, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο αναφερόμενο παράλληλα στις προθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μάλιστα, όπως αναφέρουν η κατάσταση φαίνεται να έχει ήδη αντιστραφεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου, παρά το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους στόχους που έχουν ως προτεραιότητά τους οι Ρώσοι.

“Η βασική δραστηριότητα του εχθρού στην περιοχή του Χαρκόβου ήταν η απόσυρση των μονάδων του από την πόλη του Χαρκόβου”, δήλωσε εκπρόσωπος του γενικού επιτελείου του ουκρανικού στρατού. “Η σταδιακή απελευθέρωση της περιφέρειας του Χαρκόβου αποδεικνύει ότι δεν αφήνουμε κανέναν στον εχθρό”, αποκάλυψε το βράδυ της Παρασκευής ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο καθημερινό μήνυμά του, ανακοινώνοντας ότι η ανακατάληψη εδαφών που είχαν πέσει στα χέρια των Ρώσων συνεχίζεται.

Ο ίδιος έκανε γνωστό πως: “Ως σήμερα, 1.015 τοποθεσίες έχουν απελευθερωθεί, ήτοι 6 περισσότερες εντός των τελευταίων 24 ωρών”. Υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, επικοινωνίες, μέσα μεταφοράς και δημόσιες υπηρεσίες έχουν αποκατασταθεί εκεί, διευκρίνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι σκέφτεται τις πόλεις και τα εδάφη που τελούν ακόμη υπό ρωσική κατοχή.

Zelensky has stated repeatedly his readiness to embrace neutrality (provided its ratified in a referendum) for security guarantees. Putin has rejected this offer categorically. Putin is responsible for prolonging this senseless war, not Ukraine and not the West.

— Michael McFaul (@McFaul) May 13, 2022