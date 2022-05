Μπάφαλο – πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ: Αναφορές για 8 νεκρούς

Πολλαπλοί πυροβολισμοί σημειώθηκαν στα Tops Markets στην οδό Τζέφερσον στο Μπάφαλο, σύμφωνα με αναφορές ατόμων που βρίσκονται εκεί. Στέλεχος της κομητείας ανέφερε ότι η αστυνομία βρίσκεται ήδη στο σημείο και κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν στο σημείο.

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο twitter δείχνουν ότι η αστυνομία έβαλε χειροπέδες σε έναν ύποπτο, ενώ 9 άτομα φέρεται ότι έχουν δεχθεί πυροβολισμούς. Το NBC της Νέας Υόρκης μετέδωσε ότι υπάρχουν οκτώ νεκροί και ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση. Πηγές ανέφεραν ότι ο ύποπτος ένοπλος μπήκε στο κατάστημα κουβαλώντας τουφέκι και φορούσε στρατιωτικό εξοπλισμό ή έναν τύπο πανοπλίας.

Multiple police agencies responded to Tops on Jefferson Avenue in #Buffalo . Police say they have a shooter in custody. At least 9 individuals have been reported shot, more than 5 of them in the head. pic.twitter.com/6HRjVxaXgO

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν αξιωματικοί της αστυνομίας κλήθηκαν στο Tops Markets στο 1275 Jefferson Avenue. Όταν έφτασαν στο σημείο, μαζί και με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, βρήκαν αρκετά θύματα στο έδαφος έξω από το σούπερ μάρκετ και άλλα μέσα στο κατάστημα.

🇺🇸Suspect described himself as a white supremacist and #antisemite who hates Israel. pic.twitter.com/52FCwjvm3H

