Κυρώσεις Βρετανίας σε Ρωσία: Στο στόχαστρο όλοι οι συγγενείς του Πούτιν

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ένα νέο κύμα κυρώσεων κατά της οικογένειας και των φίλων του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη λίστα με τα πρόσωπα που επιβάλλονται κυρώσεις συμπεριλαμβάνεται και η φερόμενη ως ερωμένη του, η πρώην γυμνάστρια Alina Kabaeva.

Ο νέος γύρος κυρώσεων, που στοχεύει στον στενό κύκλο του Ρώσου προέδρου, ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των ατόμων που έχουν υποστεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο σε περισσότερα από 1.000 και των οντοτήτων σε περισσότερα από 100. Η Καμπάεβα, ολυμπιονίκης της Γυμναστικής, φέρεται να έχει στενή προσωπική σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ στο παρελθόν ήταν βουλευτής στη Δούμα για την Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν. Τελευταία φορά εθεάθη δημόσια τον Απρίλιο, όταν εμφανίστηκε απροσδόκητα σε πρόβα ρυθμικής γυμναστικής νεαρών κοριτσιών στη Μόσχα.

Η Καμπάεβα εμφανίζεται σπάνια δημοσίως, έχοντας πρακτικά «εξαφανιστεί» από τη δημόσια ζωή μεταξύ 2018-2021 όταν και εμφανίστηκαν οι φήμες ότι ήταν παντρεμένη με τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Πούτιν και η Καμπάεβα έχουν φωτογραφηθεί μαζί αρκετές φορές, ενώ πληροφορίες που μεταδίδουν κατά καιρούς ξένα ΜΜΕ θέλουν τους δύο τους να έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά.

Η πρώην σύζυγος του Πούτιν Λουντμίλα Οτσερέτναγια, η πρώην Πρώτη Κυρία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, έχει επίσης βρεθεί στο στόχαστρο, παρά το διαζύγιό της από τον Ρώσο Πρόεδρο το 2014. Η υπουργός Εξωτερικών Liz Truss δήλωσε ότι η Οτσερέτναγια έχει επωφεληθεί από προνομιακές επιχειρηματικές σχέσεις με κρατικές εταιρείες. Επίσης, κυρώσεις επιβλήθηκαν στην Άννα Ζατσεπλίνα, γιαγιά της Αλίνα Καμπάεβα και συνεργάτιδα του Γκενάντι Τιμτσένκο -επί μακρόν συνεργάτη του Πούτιν, στον Ιγκόρ Πούτιν, πρώτο ξάδελφο του Πούτιν και Ρώσο επιχειρηματία και στον Ρομάν Πούτιν, πρώτο ξάδελφο του Πούτιν, ο οποίος τονίζει ανοιχτά πώς η οικογενειακή του σχέση επέτρεψε στην εταιρεία του, Putin Consulting, να βοηθήσει ξένους επενδυτές στη Ρωσία.

Britain imposed new sanctions on President Vladimir Putin’s family and inner circle. Those blacklisted include his ex-wife and a retired Olympic gymnast with whom he has been rumored to be romantically involved. https://t.co/d6M03f3wmC

— The New York Times (@nytimes) May 13, 2022