Κηδεία δημοσιογράφου Al Jazeera: Αγριο ξύλο, το φέρετρο σχεδόν έπεσε – Δείτε εικόνες

Σκηνές χάους και ντροπής εκτυλίχθηκαν την ώρα που μεταφερόταν το φέρετρο της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ, που σκοτώθηκε στη Δυτική Όχθη την Τετάρτη. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν στον περίβολο του νοσοκομείου Σαν Ζοζέφ της Ιερουσαλήμ κατά την έξοδο του φέρετρου με τη σορό της δημοσιογράφου όταν η ισραηλινή αστυνομία διέλυσε το πλήθος που κρατούσε παλαιστινιακές σημαίες. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι είχαν συγκεντρωθεί για να συνοδεύσουν το φέρετρο της Αμπού Άκλεχ. Οι ισραηλινές δυνάμεις ξυλοκόπησαν τους συγκεντρωμένους λίγο πριν την κηδεία στην Παλιά Πόλη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, στο Προτεσταντικό Νεκροταφείο Mount Zion όπου πρόκειται να ταφεί μαζί με τους εκλιπόντες γονείς της.

Horrible scenes as Israeli security forces beat the funeral procession for slain journalist Shireen Abu Akleh and the crowd momentarily lose control of her casket pic.twitter.com/DEJF5Ty9tZ

Η σφοδρότητα των συγκρούσεων ήταν τέτοια που σε κάποια στιγμή το φέρετρο σχεδόν έπεσε από τα χέρια εκείνων που το μετέφεραν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το αραβικό δίκτυο Al Jazeera, οι Ισραηλινοί αστυνομικοί ρωτούν τους συγκεντρωμένους αν είναι χριστιανοί ή μουσουλμάνοι και αν απαντούν μουσουλμάνοι τους λένε πως πρέπει να φύγουν από το σημείο. Σημειώνεται πως η Αμπού Άκλεχ ήταν Παλαιστίνια που είχε και Αμερικανική υπηκοότητα και ήταν χριστιανή. Η σορός της Abu Akleh μεταφέρθηκε από την Τζενίν, όπου σκοτώθηκε την Τετάρτη, στην Ιερουσαλήμ μέσω Ναμπλούς και Ραμάλα, σε μια πομπή όπου οι Παλαιστίνιοι απέδωσαν τα σέβη τους.

"The Israeli army is asking people if they are Christian or Muslim. If you’re Muslim you weren’t allowed in." – @ajimran

Israeli occupation forces are attacking Palestinians during the funeral of killed Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/Xq3VkeOCqn

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2022