Φοιτήτρια Νιγηρία: Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου για «βλάσφημα» μηνύματα

Φοιτητές ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου και πυρπόλησαν μια συμφοιτήτριά τους, την Ντέμπορα Σάμιουελ, κατηγορώντας την ότι ανήρτησε «βλάσφημα σχόλια» σε φοιτητικό γκρουπ στο WhatsApp, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. «Υπάρχει ένα γκρουπ στο WhatsApp που χρησιμοποιούν οι φοιτητές. Ένας μουσουλμάνος φοιτητής ανήρτησε ένα απόσπασμα από το Κοράνι και εκείνη επέκρινε την ανάρτηση», αναφέρει μαρτυρία που μεταδίδει το Reuters. «Συνέθεσε ένα ηχητικό μήνυμα που περιείχε βλάσφημα σχόλια για τον προφήτη Μωάμεθ, το οποίο δημοσιοποίησε στο γκρουπ και αυτό πυροδότησε τα υπόλοιπα», σημειώνεται.

Οι φύλακες του σχολείου και αστυνομικοί προσπάθησαν να σώσουν την άτυχη κοπέλα, αλλά δεν κατάφεραν να σταματήσουν τον όχλο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. «Αστυνομικοί έριξαν δακρυγόνα κατά των φοιτητών και πυροβόλησαν στον αέρα για να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους, αλλά εκείνοι αντιστάθηκαν», δήλωσε η Σουμάγια Ουσμάν, δευτεροετής φοιτήτρια. Όπως εξήγησε, οι αστυνομικοί εγκατέλειψαν την προσπάθεια, όταν δέχθηκαν επίθεση με ξύλα και πέτρες. «Στη συνέχεια οι φοιτητές επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα στην κοπέλα. Αφού την ξυλοκόπησαν, την έκαψαν», ανέφερε.

Deborah a CHRISTIAN student of Shehu Shagari College of Education in Sokoto , accused of blasphemy , was killed and burnt.

She was beaten until she died and they kept beating her. Then they piled tires on her and burnt her while chanting Islam incantations.

This act was not

