Απειλές Ρωσίας σε Φινλανδία: «Είμαστε προετοιμασμένοι», απαντά το Ελσίνκι

Η Φινλανδία απάντησε την Παρασκευή στις ρωσικές απειλές σχετικά με τα σχέδια της χώρας να υποβάλει αίτηση για ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ. Η απάντηση έρχεται αφότου το Κρεμλίνο είπε ότι «δεν θα του μείνει άλλη επιλογή παρά να απαντήσει» αφού ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σαούλι Νιινίστο και η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν εξέδωσαν κοινή δήλωση λέγοντας ότι η χώρα τους πρέπει να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ «χωρίς καθυστέρηση».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας προειδοποίησε ότι το Κρεμλίνο «θα αναγκαστεί να λάβει αντίποινα, τόσο στρατιωτικού-τεχνικού όσο και άλλου χαρακτήρα, προκειμένου να σταματήσει τις απειλές που προκύπτουν για την εθνική του ασφάλεια».

⚡️Russian official threatens military attacks against Finland, Sweden.

Dmitry Polyansky, a deputy representative of Russia at the United Nations, said that Sweden and Finland joining NATO would turn them into enemy countries.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 12, 2022