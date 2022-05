Δίκη Ντεπ – Χερντ: Φανς πληρώνουν για να μπουν στην αίθουσα

Αρκετοί θαυμαστές του 58χρονου ηθοποιού, Τζόνι Ντεπ καταφτάνουν από τα ξημερώματα για να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο βραχιολάκι, που θα τους επιτρέψει να καθίσουν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου Fairfax της Βιρτζίνια και να παρακολουθήσουν τη δίκη από κοντά.

«Δεν έχω μείνει ποτέ ξύπνια για τίποτα, να κάθομαι στην ουρά και ήρθα στις 12:45 μετά τα μεσάνυχτα», λέει η Σαμπρίνα Χάρισον από το Ουισκόνσιν. «Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο στα 46 χρόνια ζωής μου». Για την δίκη έχουν εμφανιστεί άνθρωποι από όλη τη χώρα, ακόμη και από το εξωτερικό. Η Σάρον Σμιθ, 52 ετών, η οποία πρόσφατα χώρισε από μια 12ετή σχέση στη Βρετανία, έβαλε τα υπάρχοντά της σε μια αποθήκη και αποφάσισε να έρθει αεροπορικώς στη Βιρτζίνια για να μπορέσει να δει τη δίκη. Όταν η δίκη δεν είναι σε εξέλιξη, ταξιδεύει με αεροπλάνο στο Λος Άντζελες και μετά επιστρέφει στη Βιρτζίνια όταν ξεκινά ξανά η διαδικασία — και τα έξοδα αυξάνονται.

«Πηγαινοέρχομαι από το Λος Άντζελες, οπότε μιλάμε για 600 με 700 δολάρια κάθε φορά, 10 ώρες της ζωής μου στον αέρα. Αλλά ναι, ξενοδοχείο, φαγητό, ποτά, περίπου 10.000 δολάρια», λέει για τα συνολικά χρήματα που έχει ξοδέψει μέχρι τώρα.

"I've lost everything. No matter the outcome of this trial, I've already lost. I lost when these allegations were made, because they will stay with me forever. My life is ruined forever."

