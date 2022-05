Ανάδοχη μητέρα σκότωσε το μωρό: Μια υπόθεση που σοκάρει τη Βρετανία

Σοκ προκαλεί στη Βρετανία και όχι μόνο η δολοφονία ενός μωρού 12 μηνών, του Leiland-James Corkill, από τη γυναίκα που ετοιμαζόταν να το υιοθετήσει, την ανάδοχη μητέρα του. Η ανάδοχη μητέρα, η 38χρονη Laura Castle, αρνήθηκε ότι δολοφόνησε το 12 μηνών αγοράκι και ότι του «έσπασε το κεφάλι στον καναπέ», αλλά παραδέχεται ότι το σκότωσε επειδή ήταν «κουρασμένη και εξαντλημένη» από το κλάμα του, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο. Ο 12 μηνών Leiland-James Corkill ζούσε με τους υποψήφιους θετούς γονείς του -τη Laura Castle και τον σύζυγό της, Scott, 35 ετών- όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σπίτι τους, στο Barrow-in-Furness, στις 6 Ιανουαρίου του περασμένου έτους.

Η Castle αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο Leiland-James έπεσε κατά λάθος από τον καναπέ του σπιτιού της. Ωστόσο, όταν το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εξετάστηκε από τους γιατρούς, αμέσως κινήθηκαν υποψίες ότι κάτι διαφορετικό συνέβη στο παιδί, καθώς τα τραύματά του δεν συμφωνούσαν με την αφήγησή της. Το παιδί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί καταστροφικές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατηγορούμενη υποστήριζε ότι ο θάνατος του Leiland-James ήταν ένα τραγικό δυστύχημα, μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όταν παραδέχθηκε την ανθρωποκτονία την παραμονή της δίκης της για τη δολοφονία του.

