Βασίλισσα Λετίθια στυλ: Σε εκδήλωση με τους κοιλιακούς έξω!

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε, για άλλη μία φορά η βασίλισσα Λετίθια, μαγεύοντας με τους γυμνασμένους κοιλιακούς της. Η σύζυγος του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας παρακολούθησε τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Oceanografic στη Βαλένθια χθες το πρωί. Η 49χρονη βασίλισσα φόρεσε ένα φόρεμα που εντυπωσίασε – όχι μόνο για το έντονο ροζ χρώμα του, αλλά και για τα κοψίματα γύρω από τη μέση της, δίνοντας μια μικρή γεύση από τους γυμνασμένους κοιλιακούς της.

Και μπορεί μέχρι τώρα, να είχαμε αντιληφθεί ότι η βασίλισσα Λετίθια γυμνάζεται – έχουν τραβήξει πολλές φορές τα βλέμματα τα γυμνασμένα χέρια της – ωστόσο είναι η πρώτη ίσως φορά, που βλέπουμε τους κοιλιακούς της.

Η 49χρονη βασίλισσα συνδύασε το φόρεμα αξίας μόλις 65 δολαρίων από την Cayro, με ροζ αξεσουάρ- συμπεριλαμβανομένης μιας τσάντας και τακουνιών και χρυσά σκουλαρίκια.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η βασίλισσα Λετίθια έγινε πάλι θέμα συζήτησης στο χώρο της μόδας καθώς φόρεσε το ίδιο φόρεμα με μία άλλη γυναίκα. Συγκεκριμένα, κατά την απονομή των βραβείων Reina Letizia 2022 στη συνεδρίαση του Βασιλικού Συμβουλίου για την Αναπηρία, η βραβευθείσα Inmaculada Vivas Teson ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της φορώντας το ίδιο ασπρόμαυρο φόρεμα όπως και η βασίλισσα της Ισπανίας.

