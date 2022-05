Coldplay – Neste: Γιατί τα βάζουν με τη διάσημη μπάντα

Αντικείμενο έντονης κριτικής είναι η επιλογή των Coldplay να συνεργαστούν με τη φινλανδική εταιρεία πετρελαίου Neste με στόχο να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων των περιοδειών τους ανά τον κόσμο. Η Neste ισχυρίζεται ότι είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βιώσιμων βιοκαυσίμων στον κόσμο, αλλά οι προμηθευτές φοινικέλαιου της εταιρείας αποψίλωσαν τουλάχιστον 24.710 στρέμματα δάσους σε χώρες όπως η Ινδονησία και η Μαλαισία μεταξύ 2019 και 2020, σύμφωνα με μελέτη της Οργάνωσης Friends of the Earth. Ο Carlos Calvo Ambel, διευθυντής της ομάδας Transport and Environment (T&E) σημείωσε πως η εταιρεία χρησιμοποιεί «κυνικά» το συγκρότημα για να «ξεπλύνει» τη φήμη της.

Μάλιστα χαρακτήρισε τα μέλη των Coldplay «χρήσιμους ηλίθιους». «Αυτή είναι μια εταιρεία που συνδέεται με το είδος της αποψίλωσης των δασών που θα προκαλούσε αποτροπιασμό στον Chris Martin και τους θαυμαστές του. Δεν είναι πολύ αργά, θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη συνεργασία τους με τη Neste τώρα και να επικεντρωθούν σε πραγματικά καθαρές λύσεις» επεσήμανε.

Σε ανακοίνωσή τους οι Coldplay, σημείωσαν πως «όταν ανακοινώσαμε αυτή την περιοδεία, είπαμε ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο βιώσιμη και με χαμηλό αντίκτυπο άνθρακα, αλλά είναι μία προσπάθεια σε εξέλιξη. Δεν ισχυριζόμαστε ότι τα έχουμε καταφέρει όλα σωστά ακόμα». «Πριν ορίσουμε τη Neste ως προμηθευτή των βιοκαυσίμων, λάβαμε την εγγύησή της ότι δεν χρησιμοποιεί παρθένα υλικά στην παραγωγή τους – και κυρίως φοινικέλαιο. Εξακολουθούμε να ενημερωνόμαστε ότι χρησιμοποιούν μόνο ανανεώσιμα απόβλητα, όπως μαγειρικό λάδι και υποπροϊόντα από την παραγωγή ξυλοπολτού» συμπλήρωσαν.

Εκπρόσωπος της εταιρείας, παράλληλα, επέμεινε ότι η εταιρεία «δεν αποδέχεται τα περί παραβιάσεων στις δραστηριότητές της». Σχετικά με τη συνεργασία με το συγκρότημα, επεσήμανε πως «δεν χρησιμοποιήθηκε συμβατικό φοινικέλαιο ως πρώτη ύλη».

Με πληροφορίες από Guardian