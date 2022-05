Ληστεία σπιτιού Μπενζεμά: Αξιωματούχος της αλβανικής κυβέρνησης ο αρχηγός της διάρρηξης

Στέλεχος της αλβανικής κυβέρνησης συνελήφθη για… τη ληστεία στο σπίτι του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά! Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca, η αλβανική αστυνομία, σε συντονισμένη επιχείρηση με την Ιντερπόλ, συνέλαβε τον «αρχηγό της διάρρηξης» στο σπίτι του Καρίμ Μπενζεμά, που σημειώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2019, και ενώ ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στο κλασικό ντέρμπι της ομάδας του στη Μαδρίτη με αντίπαλο τη Μπαρτσελόνα.

Ο υπεύθυνος για τη διάρρηξη φαίνεται ότι είναι ο Alfred Prodani, ανώτερος αξιωματούχος της αλβανικής κυβέρνησης, ο οποίος είναι διευθυντής της δημόσιας εταιρείας ύδρευσης στην περιοχή Kurbin τα τελευταία εννέα χρόνια! Ο ίδιος μπορεί να εμπλέκεται και στη ληστεία σε ακόμη 40 σπίτια στην Ισπανία από το 2013, ενώ η σύλληψή του στην πόλη Λακ επήλθε έπειτα από σχετικό αίτημα των ισπανικών αρχών. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται τις κατηγορίες.

Πάντως, η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σάλο στη γειτονική χώρα, ενώ η εφημερίδα «Albanian Daily News» υπενθυμίζει ότι το 2019 ο Σαλί Μπερίσα, πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, κατηγόρησε ευθέως τον Προντάνι ως υπεύθυνο για αυτές τις κλοπές. «Έκλεψε τον Μπενζεμά και τον έχουν έκαναν διευθυντή. Αν καταφέρει να ληστέψει τον Μέσι, τότε θα τον κάνουν υπουργό», σχολιάζουν μέλη της αλβανικής αντιπολίτευσης.

🚨| The thief who robbed Benzema’s house in 2019 has been arrested. Turns out, he’s a high level government official in Albania and director of Kurbin public water company for 9 years. @marca #rmalive pic.twitter.com/RzPQZZx7jL

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 11, 2022