Σύγχρονη Μήδεια – ΗΠΑ: Φρικτό έγκλημα ανήμερα της γιορτής της Μητέρας

Ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα των τελευταίων ετών σημειώθηκε στο Λος Άντζελες όπου μία μητέρα σκότωσε τα τρία από τα επτά παιδιά της έχοντας για συνεργό τον 16χρονο αδερφό τους, ανήμερα της γιορτής της μητέρας. Πρόκειται για την 38χρονη Angela Flores η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη στις φυλακές της Κομητείας του Λος Άντζελες με την εγγύηση για την αποφυλάκισή της να ορίζεται στο αστρονομικό ποσό των 6 εκατ. δολαρίων. Από την πλευρά του ο 16χρονος γιος και συνεργός του ειδεχθούς εγκλήματος κρατείται στο Sylmar Juvenile Hall.

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή 8 Μαΐου όταν και η τοπική αστυνομία έλαβε κλήση για επίθεση με φονικό όπλο – χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση – σε ένα σπίτι που βρισκόταν στην Victory Boulevard. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία νεκρά παιδιά. Ο λόγος για την 12χρονη Ναταλί, τον 8χρονο Νέιθαν και τον 10χρονο Κέβιν. Σύμφωνα με το LAPD η 38χρονη «Μήδεια» ομολόγησε την πράξη της λέγοντας ότι είχε για συνεργό της τον 16χρονο γιο της. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή ούτε η αιτία θανάτου των παιδιών της, ούτε και τα κίνητρα του τριπλού φονικού.

