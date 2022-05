Σαγκάη λοκντάουν: Αντισυνταγματικά τα δρακόντεια μέτρα

Ενάμιση μήνα από την επιβολή του το lockdown στη Σανγκάη δεν φαίνεται ότι θα αρθεί σύντομα. Αντίθετα οι τοπικές Αρχές εντείνουν ακόμη περισσότερο τα δρακόντεια μέτρα για την ανάσχεση του ξεσπάσματος της Covid-19 μετά τη δέσμευση του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επιμείνει η χώρα στην αμφιλεγόμενη πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι του κορονοϊού, αφήνοντας εκατομμύρια κατοίκων κλεισμένους στα σπίτια τους χωρίς ορατό τέλος στον εφιάλτη τους.

Ορισμένοι από τους κατοίκους της Σανγκάης βρίσκονται υπό αυστηρό lockdown για πάνω από 50 μέρες και η οργή φουντώνει στην κινεζική μεγαλούπολη. Το Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν κατοίκους της Σανγκάης να διαπληκτίζονται με υγειονομικούς με στολές προστασίας και αστυνομικούς ενώ τους απομακρύνουν διά της βίας για να τους μεταφέρουν σε χώρους καραντίνας. «Δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, εκτός κι αν είστε στην Αμερική. Εδώ είναι Κίνα. Σταματήστε να με ρωτάτε “γιατί”. Δεν υπάρχει “γιατί”. Πρέπει να εφαρμόσουμε τις εθνικές οδηγίες», ακούγεται να λέει σε ένα viral βιντεο ένας αστυνομικός με στολή προστασίας σε κατοίκους που μεταφέρονταν σε κέντρο καραντίνας.

🧵1/n #Shanghai, civilians trapped in Famine Lockdown had enough & decided to fight back to reach for Freedom they used to refute. pic.twitter.com/afkSGNmNoY — Northrop Gundam (@GundamNorthrop) May 7, 2022

«Δεν υπάρχει “γιατί”»

O κινεζικός μηχανισμός λογοκρισίας αφαιρεί πολλά απ’ αυτά τα βίντεο, αλλά οργισμένοι κάτοικοι συνεχίζουν να ανεβάζουν νέα. «Ο ιός δεν τρομάζει πλέον, αλλά το πιο τρομακτικό είναι ο τρόπος που κυβέρνηση εφαρμόζει την πολιτική της», δήλωσε κάτοικος της Σανγκάης στη βρετανική εφημερίδα Guardian. «Νομίζαμε ότι ενδεχομένως θα χαλάρωνε το lockdown αυτό το μήνα, αλλά και πάλι δεν βλέπουμε φως».

Σε άλλα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υγειονομικοί που αποκαλούνται “μεγάλοι λευκοί” στην Κίνα, λόγω των λευκών στολών προστασίας, εισέβαλαν σε σπίτια στη Σανγκάης, ψεκάζοντας τα πάντα με απολυμαντικό -γεγονός που ερέθισε πολλούς κατοίκους που αμφισβήτησαν τη νομιμότητα και την επιστημονική βάση του μέτρου. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που η επιβολή της πολιτικής μηδενικής ανοχής έναντι του Covid-19 της κυβέρνησης προκάλεσε εντάσεις στη Σανγκάη των 25 εκατ. Τον περασμένο μήνα κάτοικοι της συνοικίας Πουντόνγκ ήρθαν στα χέρια με αστυνομικούς που φορούσαν στολές προστασίας και τους υποχρέωναν να παραχωρήσουν τα σπίτια τους για να στεγάσουν κέντρα καραντίνας.

The faces and voices of Shanghai Covid Police, with the occasional squirts of disinfectant. Seriously the intermittent squirting is worth the 4+ minutes alone pic.twitter.com/qP4mhqnSpI — Bill Bishop (@niubi) May 7, 2022

Αντισυνταγματικά τα δρακόντεια μέτρα

Νομικοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τις υπερβολές του κρατικού μηχανισμού στην επιβολή των μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης της Covid-19 στη Σανγκάη. Την Κυριακή έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μια μακροσκελής επιτροπή που καλούσε την κυβέρνηση να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα. Αν και ο μηχανισμός λογοκρισίας αφαίρεσε το άρθρο πολλάκις, πολλοί κάτοικοι συνέχισαν να το αναρτούν.

Συντάκτης της επιστολής ο καθηγητής Τονγκ Ζιγουέι της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Νομικής του Πανεπιστημίου East China της Σανγκάης, ο ποίος τόνισε ότι τα περιοριστικά μέτρα και ο τρόπος που τα εφαρμόζουν οι Αρχές μπορεί να οδηγήσουν σε «νομική καταστροφή». «Τα μέτρα πρόληψης για την πανδημία πρέπει να είναι ισορροπημένα και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων», έγραψε. Ενώ ο κοινωνιολόγος Γκουομπίν Γιανγκ του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια σημείωσε ότι οι κάτοικοι της Σανγκάης, όπως και στην Ουχάν, διαμαρτύρονται για την ωμή επιβολή των lockdown. «Η Σανγκάη οδήγησε σε νέο επίπεδο αυτή τη δυναμική, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα απαντήσει τελικά η κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Η Σανγκάη διανύει την έκτη εβδομάδα σε lockdown μολονότι τα κρούσματα μειώνονται σταθερά το τελευταίο δεκαήμερο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Τη Δευτέρα καταγράφηκαν 322 κρούσματα τοπικώς μεταδιδόμενα, 3.265 ασυμπτωματικά κρούσματα και 11 θάνατοι. Αλλά και στο Πεκίνο, όπου τα ημερήσια κρούσματα είναι πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τη Σανγκάη στην παρούσα φάση, η κινεζική κυβέρνηση ζήτησε από τους κατοίκους της πρωτεύουσας να μπουν σε καθεστώς τηλεργασίας, ενώ δεκάδες δρομολόγια λεωφορείων και συρμών του μετρό έχουν ακυρωθεί.