Απόδραση με τη δεσμοφύλακα: Άδοξο τέλος σε μια ερωτική ιστορία

Συνελήφθησαν μετά από ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας ο δραπέτης κρατούμενος από τις φυλακές της Αλαμπάμα, Κέισι Γουάιτ και η πρώην σωφρονιστική υπάλληλος Βίκι Γουάιτ (απλή συνωνυμία), ωστόσο η τελευταία κατέληξε στο νοσοκομείο από βαριά τραύματα. Οι Αρχές κατάφεραν και εντόπισαν μετά από ημέρες έρευνας την Βίκυ Γουάιτ να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο με περούκα, να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο με τον κρατούμενο και να απομακρύνονται. Ξεκίνησε η καταδίωξη και ένα όχημα των Αρχών τους έβγαλε από τον δρόμο, με την Cadillac που οδηγούσαν να εκτραπεί από τον δρόμο. Το όχημα οδηγούσε ο Κέισι Γουάιτ, αναφέρει αξιωματικός στο CNNi. Κατάφεραν και έβγαλαν τον δραπέτη ωστόσο η Γουάιτ τραυματίστηκε στο σοβαρά στο κεφάλι από σφαίρα. Η αστυνομία έχει αρνηθεί πως την πυροβόλησε.

«Θα βοηθήσετε τη γυναίκα μου, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι, δεν το έκανα εγώ». Οι δυο τους δεν είχαν παντρευτεί, σύμφωνα με αξιωματούχο, ωστόσο όπως φαίνεται η απόδραση από τις φυλακές έγινε με τη βοήθεια της σωφρονιστικής υπαλλήλου και υπήρχε ερωτική σχέση μεταξύ τους. Η σύλληψη του ζευγαριού ήρθε μετά από 11 μέρες ερευνών.

Καθοριστικός παράγοντας για τον εντοπισμό τους ήταν η έκταση που πήρε το θέμα, με εκατοντάδες πληροφορίες να φτάνουν καθημερινά στην αστυνομία από διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ.

Μια από αυτές ήταν και αυτή που βοήθησε στον εντοπισμό του φυγόδικου και της δεσμοφύλακα. Ο σερίφης Ντέιν Γουέντινγκ είπε στο CNNi πως το δίδυμο πιστεύεται ότι βρισκόταν στο Έβανσβιλ από τις 3 Μαΐου. «Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι ήταν εδώ τόσες μέρες, αλλά είμαστε τυχεροί που τους βρήκαμε», είπε.

Vicky White, who had already been charged with permitting or facilitating escape in the first degree, is now also charged with forgery in the second degree and identity theft, according to a warrant shared by the Lauderdale County Sheriff's Office. https://t.co/C79BgkBSpA

— CBS News (@CBSNews) May 10, 2022