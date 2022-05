Πέιν – 8χρονη καρκινοπαθής: Οι δύο καλοί φίλοι θα συναντηθούν ξανά

Ο Άντριαν Πέιν δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ και βύθισε στο πένθος το παγκόσμιο μπάσκετ, αλλά και ολόκληρη τη χώρα του, την οποία και είχε “κερδίσει” την περίοδο που αγωνιζόταν στο κολεγιακό πρωτάθλημα με το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείτο μεγάλο ταλέντο, αλλά έγινε ευρέως γνωστός εξαιτίας της φιλικής του σχέσης με την 8χρονη Lacey Holsworth. Το αξιαγάπητο κοριτσάκι έδινε “μάχη” με μία πολύ επιθετική μορφή καρκίνου, αλλά έγινε ταυτόχρονα και… μασκότ της ομάδας, δίνοντας το “παρών” σε όλα της τα παιχνίδια.

Ο Πέιν βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της και παρέμεινε πραγματικά δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή, με την οικογένειά της να τον θεωρεί μέλος της από ένα σημείο και μετά.

So sad to hear that former Michigan State star Adreian Payne passed away at the age of 31. AP was an outstanding player for Tom Izzo, and befriended Lacey Holsworth through her battle with cancer. RIP Adreian Payne. pic.twitter.com/YLXVGwINCV

— Jay Bilas (@JayBilas) May 9, 2022