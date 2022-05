Σκύλος που μυρίζει νάρκες: Μετάλλιο τιμής στον.. Πατρόν!

Το μικρό σκυλάκι που ανιχνεύει νάρκες, έχοντας βοηθήσει στον εντοπισμό περισσοτέρων από 200 εκρηκτικών στον πόλεμο της Ουκρανίας αναγνωρίστηκε για τη γενναιότητά του. Ο Πατρόν, που στα ουκρανικά σημαίνει «φυσίγγιο», παρέλαβε το μετάλλιο τιμής από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Το δίχρονο Τζακ Ράσελ τεριέ μαζί με τον ιδιοκτήτη του, τον ταγματάρχη πυροτεχνουργό Μιχαίλ Ίλιεφ, έδωσαν το παρών στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζαστίν Τριντό.

Η μασκότ και χρήσιμος βοηθός των πυροτεχνουργών που ήδη έχει κερδίσει τις καρδιές των Ουκρανών και όχι μόνο, φοράει ένα μικρό προστατευτικό γιλέκο που έχει γραμμένο το όνομά του και μια ουκρανική σημαία και έχει αποτρέψει αμέτρητους τραυματισμούς και θανάτους.

Patron the dog, the legend of this war, got his presidential award today, too. How cute is that!#dogsofukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/HUsimtKWdz — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) May 8, 2022

Σε περίπου ένα μήνα έχει εντοπίσει 200 νάρκες και εκατοντάδες πυροκροτητές.Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας περιέγραψε τον Πατρόν ως «έναν υπέροχο μικρό πυροτεχνουργό», λίγο πριν του απονείμει για την αφοσίωση του το προεδρικό μετάλλιο σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο με τον Καναδό πρωθυπουργό.

Zelensky presented Patron the demining dog and his owner Myhailo Iliev with the state award "For Dedicated Service" today during a meeting with Justin Trudeau. The Chernihiv demining team has used Canadian technology in its work. Congrats Patron! (via @TimListerCNN) pic.twitter.com/FLm89Rhzxd — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) May 8, 2022

Ο Πατρόν γάβγισε και κούνησε την ουρά του, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκομένους, με τον Ζελένσκι να δηλώνει. «Σήμερα, θέλω να βραβεύσω εκείνους τους Ουκρανούς ήρωες που ήδη καθαρίζουν τη γη μας από τις νάρκες…μαζί με τους ήρωές μας, έναν υπέροχο μικρό στρατιώτη -προστάτη – που βοηθά όχι μόνο στην εξουδετέρωση εκρηκτικών, αλλά διδάσκει στους στρατιώτες μας τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας σε περιοχές όπου υπάρχει απειλή ναρκών». Το βραβείο πήγε επίσης στον ιδιοκτήτη του «Πατρόν», Μιχαίλ Ίλιεφ.