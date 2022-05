Σαγκάη λοκντάουν: Νέοι σκληροί περιορισμοί λόγω κορονοϊού

Η Σανγκάη εντείνει τα ήδη αυστηρά μέτρα καραντίνας, αφού ο ηγέτης της Κίνας δεσμεύθηκε να συνεχίσει απαρέγκλιτα την αμφιλεγόμενη πολιτική μηδενικού Covid. Το Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησαν πολλά βίντεο στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν κατοίκους της Σανγκάης να τσακώνονται με υγειονομικούς και αστυνομικούς ντυμένους με στολές προστασίας, την ώρα που απομακρύνονταν βίαια από τα σπίτια τους για να μεταφερθούν σε χώρους καραντίνας.

Πολλά από αυτά τα βίντεο έχουν ήδη αφαιρεθεί από τους μηχανισμούς λογοκρισίας της Κίνας, καθώς πυροδότησαν την οργή του κοινού. Η κατακραυγή έρχεται καθώς οι Αρχές φαίνεται να έχουν κάνει ξανά πίσω στις προσπάθειες για χαλάρωση των περιορισμών σε σημεία της πόλης, παρά τη μείωση των νέων μολύνσεων. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το CNN, τοπικοί αξιωματούχοι υφίστανται πίεση για να περιορίσουν τη μετάδοση του ιού στην κοινότητα.

As a parent, probably the most upsetting video I've seen during Shanghai lockdown so far. I don't know the details, but it's hard to think of anything which could make this scene right. pic.twitter.com/tKxGYYucFf — Cameron Wilson 韦侃仑 (@CameronWEF) May 8, 2022

Τι ορίζει η νέα, ακόμα πιο σκληρή πολιτική για τη Σαγκάη

Σύμφωνα με τις νέες σκληροπυρηνικές πολιτικές, ακόμη και κάτοικοι με αρνητικά τεστ για την Covid-19 μπορεί να βρεθούν σε καραντίνα. Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανακοινώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, σε πολλά σημεία της πόλης, ολόκληρες πολυκατοικίες έχουν θεωρηθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, με τους ενοίκους να αναγκάζονται ένας προς έναν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να τεθούν σε καραντίνα λόγω ενός θετικού κρούσματος.

Ένα βίντεο που έχει γίνει viral δείχνει τους κατοίκους να μαλώνουν με αστυνομικούς που έφτασαν στις πόρτες τους με στολές προστασίας για να τους μεταφέρουν σε καραντίνα αφού κάποιος άλλος στον όροφό τους είχε βρεθεί θετικός. «Από εδώ και στο εξής, οι άνθρωποι που μένουν στον ίδιο όροφο με κάποιο κρούσμα πρέπει να μπαίνουν σε ​​καραντίνα», λέει στο βίντεο ένας αστυνομικός. «Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις -εκτός αν είσαι στην Αμερική. Εδώ είναι Κίνα», λέει αυστηρά ένας άλλος αστυνομικός, κουνώντας ένα μπουκάλι απολυμαντικό στο χέρι του. «Σταμάτα να με ρωτάς γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Πρέπει να υπακούμε στους κανονισμούς και τις πολιτικές ελέγχου της επιδημίας της χώρας μας».

Σύμφωνα με ανακοινώσεις στο διαδίκτυο, ορισμένες γειτονιές έχουν επιβάλει τις λεγόμενες «περιόδους σιωπής», που διαρκούν δύο ή τρεις ημέρες, κατά τις οποίες οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σε αυτούς τους κατοίκους έχει επίσης απαγορευτεί προσωρινά να παραγγέλνουν είδη παντοπωλείου και καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης στο Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να ανανεώνονται οι φόβοι για έλλειψη τροφίμων.

“I’m the government and I’m here to help.” From Shanghaipic.twitter.com/sKdZW1HYYU — Aaron Ginn (@aginnt) May 8, 2022

Η Σανγκάη βρίσκεται σε «κρίσιμη στιγμή» για τον έλεγχο της επιδημίας

Η κλιμάκωση έρχεται έπειτα από προσωπική παρέμβαση του Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος την Πέμπτη εξέδωσε αυτό που πολλοί ερμήνευσαν ως απειλή για τους αντιπάλους της πολιτικής μηδενικού Covid, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα ανεχόταν «πράξεις που διαστρεβλώνουν, αμφισβητούν ή αρνούνται τις πολιτικές πρόληψης της επιδημίας στη χώρα».

Ο Σι ζήτησε επίσης από τους αξιωματούχους να επιδείξουν «βαθιά, πλήρη και ολοκληρωμένη κατανόηση» της πολιτικής και τους προειδοποίησε για τυχόν «ανεπαρκή συνειδητοποίηση, προετοιμασία και εργασία» για την εφαρμογή της. Ώρες μετά την ομιλία του Σι, η δημοτική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σανγκάης συνεδρίασε το βράδυ της Πέμπτης για να μελετήσει τις νέες οδηγίες, ενώ σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, η δημοτική επιτροπή υγείας είπε ότι η πόλη βρίσκεται σε μια «κρίσιμη στιγμή» για τον έλεγχο της επιδημίας.