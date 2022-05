Ρώσος πρεσβευτής Πολωνία: Επίθεση με κόκκινη μπογιά – Βίντεο

Στόχος επίθεσης με κόκκινη μπογιά έγινε ο πρέσβης της Ρωσίας στην Πολωνία, στη διάρκεια εκδήλωσης τιμής για τους πεσόντες κατά του ναζισμού στο νεκροταφείο σοβιετικών στρατιωτών στη Βαρσοβία. Την ώρα που ο πρέσβης της Ρωσίας, Σεργκέι Αντρέγιεφ, κατέθετε στεφάνι στο Μαυσωλείο των Σοβιετικών Στρατιωτών στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, κάποιος από τους διαδηλωτές του πέταξε την κόκκινη μπογιά, ενώ ακούγονταν φωνές: «Αυτό είναι για το αίμα των αθώων και τον πόλεμο, Φασίστες». Παράλληλα άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στο μνημείο των πεσόντων στρατιωτών του Κόκκινο Στρατού. Το ένα έγραφε «Σκοτώστε τον Πούτιν» και το άλλο «Slava Ukraini».

The Russian ambassador to Poland was attacked during an attempt to lay flowers at the cemetery of Soviet soldiers in Warsaw & doused with red paint pic.twitter.com/9l8i6q79do

— Russians With Attitude (@RWApodcast) May 9, 2022