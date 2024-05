Ταϊλάνδη ζέστη: Δεκάδες έχασαν τη ζωή τους σε 5 μήνες

Το υπουργείο Υγείας της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε σήμερα ότι μέχρι στιγμής από την αρχή της χρονιάς έχουν τη ζωή τους 61 άνθρωποι εξαιτίας της ακραίας ζέστης, που ταλαιπωρεί τους πολίτες της χώρας της Ασίας εδώ κι εβδομάδες. Για σχεδόν μια ολόκληρη εβδομάδα τον περασμένο μήνα, οι αρχές στην Μπανγκόκ εξέδιδαν καθημερινά έκτακτα προειδοποιητικά δελτία εξαιτίας του καύσωνα, καθώς η «αίσθηση» της θερμοκρασίας ξεπερνούσε τους 52° Κελσίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Υγείας, 61 άνθρωποι πέθαναν από θερμοπληξία ή ηλίαση σε όλη τη χώρα από την αρχή του 2024. Συγκριτικά, όλο το 2023, οι θάνατοι εξαιτίας της ακραίας ζέστης είχαν φθάσει τους 37.

Η βορειοανατολική Ταϊλάνδη, όπου βρίσκονται κυρίως αγροτικές κοινότητες, θρήνησε τους περισσότερους θανάτους, διευκρίνισε το υπουργείο. Η κλιματική αλλαγή που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί πιο συχνούς, πιο μακρούς και πιο ισχυρούς καύσωνες, προειδοποιούν συχνά επιστήμονες. Αν και το φυσικό κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο συνέβαλε οι θερμοκρασίες να είναι εξαιρετικά πιο υψηλές από το φυσιολογικό φέτος, στην Ασία η αύξηση της θερμοκρασίας είναι ακόμη ταχύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ), μέρους του συστήματος του ΟΗΕ.

🌡️☀️ The ongoing heatwaves in #Thailand for two weeks now are worsening the death toll, with the heat index soaring to ‘Extremely Dangerous’ levels (> 52°C) in several provinces. 📷#earthengine #extremeheat #heatwave 👉 https://t.co/1VlXLteTmM pic.twitter.com/c8iEnkHeGu

— Ka Hei Chow (@pinkychow1010) May 1, 2024