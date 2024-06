Ο πρώτος ξύλινος δορυφόρος στον κόσμο είναι έτοιμος για εκτόξευση

Μια ομάδα Ιαπώνων επιστημόνων ολοκλήρωσε την κατασκευή του πρώτου ξύλινου δορυφόρου στον κόσμο. Ο δορυφόρος με την ονομασία LignoSat, μια συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου του Κιότο και της εταιρείας Sumitomo Forestry, έχει προγραμματιστεί για εκτόξευση τον προσεχή Σεπτέμβριο με πύραυλο της SpaceX, όπως αναφέρει το Futurism.com. Εάν όλα πάνε καλά, ο μικροσκοπικός κυβικός δορυφόρος – κάθε πλευρά του έχει πλάτος μόλις 10 εκατοστά! – θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς στα μπροστά, στις προσπάθειες για διαστημική βιωσιμότητα. «Οι δορυφόροι που ΔΕΝ είναι φτιαγμένοι από μέταλλο, είναι που θα πρέπει να γίνουν mainstream», δήλωσε στην παρουσίαση του LignoSat ο αστροναύτης και καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κιότο, Takao Doi.

Οι συμβατικοί δορυφόροι αποτελούνται κυρίως από μέταλλα – με βασικό το αλουμίνιο – και πλαστικό. Όταν η παραμονή τους στο διάστημα τελειώσει, επανέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης για να καούν. Ωστόσο, αυτή η πρακτική της καύσης των δορυφόρων μπορεί να έχει μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος, καθώς οι επιστήμονες ανησυχούν ότι τα μεταλλικά σωματίδια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα από την καύση του αλουμινίου και άλλων υλικών των δορυφόρων εξαντλούν το όζον. Αυτό το πρόβλημα θέλει να αντιμετωπίσει ο LignoSat, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό ξύλο μανόλιας. Η ιδέα είναι ότι θα καεί εξ ολοκλήρου κατά την επανείσοδο, μειώνοντας κατά πολύ τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς μεταλλικούς δορυφόρους.

Καθώς θεωρείται ακόμη πειραματικός, ο LignoSat δεν πρόκειται να τεθεί απευθείας σε τροχιά. Ο πύραυλος της SpaceX θα τον αφήσει πρώτα στην ομάδα της Ιαπωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας (JAXA) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, οι οποίοι θα απελευθερώσουν από εκεί τον δορυφόρο. «Ο δορυφόρος θα στέλνει δεδομένα σε ερευνητές που θα μπορούν να ελέγχουν για σημάδια καταπόνησης και κατά πόσο αντέχει τις τεράστιες αλλαγές στη θερμοκρασία», δήλωσε εκπρόσωπος της Sumitomo Forestry. Η ομάδα του καθηγητή Koji Murata στο Πανεπιστήμιο του Κιότο, που εργάστηκε για 5 χρόνια πάνω στην ανάπτυξη του LignoSat, έστειλε δείγματα ξύλου στο διάστημα το 2021 για να δοκιμάσει την ανθεκτικότητά του στις διαστημικές συνθήκες. Για τον Murata, το ξύλο αποτελεί προφανή επιλογή για τις διαστημικές κατασκευές

«Όταν χρησιμοποιείτε ξύλο στη Γη, έχετε τα προβλήματα της καύσης, της σήψης και της παραμόρφωσης, αλλά στο διάστημα δεν τα έχετε: δεν υπάρχει οξυγόνο στο διάστημα, οπότε το ξύλο δεν καίγεται, ούτε ζουν μέσα σε αυτό ζωντανά πλάσματα, ώστε να σαπίσει», έχει δηλώσει παλαιότερα.

Η αντοχή ανά βάρος του ξύλου είναι ίδια με αυτή του αλουμινίου, και οι δοκιμές της ομάδας που πραγματοποιήθηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό διαπίστωσαν ότι το ξύλο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο διάστημα.

Για την κατασκευή του LignoSat δοκιμάστηκαν τρεις τύποι ξύλου: ένα είδος σημύδας που συναντάται συνήθως στην Ανατολική Ασία, κερασιά και μανόλια. Ενώ το κυπαρίσσι και ο κέδρος θα ήταν πιο συνηθισμένοι τύποι ξύλου για την κατασκευή, η ομάδα επέλεξε «υλικά που θα μπορούσαν να αντέξουν όσο το δυνατόν περισσότερο λεπτομερείς εργασίες», λόγω του μικρού μεγέθους του δορυφόρου. Το ξύλο μανόλιας κέρδισε, καθώς τα κύτταρά του είναι μικρά και ομοιόμορφα σε μέγεθος, γεγονός που καθιστά το ξύλο πιο εύκολο στην επεξεργασία και λιγότερο πιθανό να σπάσει.

Breaking news: World’s first wooden satellite developed by Kyoto University and Sumitomo Forestry! 🚀🌲 The satellite is set to launch in September from Kennedy Space Center. Check out the incredible story here: https://t.co/IXsBSFMMLc

