Πούτιν – παρέλαση Μόσχας 2022: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ρωσική επιχείρηση θα έχει αποτέλεσμα

Ηγέτες ανά την υφήλιο, αξιωματούχοι άμυνας και αναλυτές προσπαθούσαν τις τελευταίες εβδομάδες να μαντέψουν τι θα αποκάλυπτε πιθανώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σημερινή ομιλία του στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης αναφορικά με τα σχέδια της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος στα 11 λεπτά που διήρκεσε η ομιλία του κράτησε κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά στην κατεύθυνση που θέλει να δώσει στον πόλεμο.

Troops in Red Square cheer Russian President Vladimir Putin during the Moscow Victory Day Parade, Russia’s national anthem is played while cannons are fired https://t.co/kFcGP8DPxD pic.twitter.com/BvDFxzAIa4

“Glory to our armed forces, hooray to Russia”

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Μπεν Γουάλας, είχε υποστηρίξει ότι ο Πούτιν ίσως χρησιμοποιούσε την ομιλία του για να κλιμακώσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Μόσχα την εισβολή και να κηρύξει επίσημα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά ακόμη κι αν σχεδίαζε κάτι τέτοιο, ο Ρώσος πρόεδρος, μετά τα σχόλια του Γουάλας, ήταν μάλλον απίθανο να θελήσει να εμφανιστεί στη Δύση ως «ευεξήγητος γρίφος», σχολιάζει το CNN. Και έτσι ο Πούτιν προτίμησε να μπλέξει την ιστορία με το παρόν, αγγίζοντας τις χορδές του ρωσικού εθνικισμού για να δικαιολογήσει τον πόλεμό του.

Από την έναρξη του πολέμου ο Πούτιν έχει απομονωθεί όσο ποτέ στο παρελθόν στη διεθνή σκηνή και στη σημερινή εμφάνισή του στην Κόκκινη Πλατεία -σε μια παρέλαση όπου βρισκόταν παντού σε περίοπτη θέση το σφυροδρέπανο, σύμβολο της πρώην κομμουνιστικής ΕΣΣΔ-

τον περιστοίχιζαν μόνον οι στρατηγοί του και βετεράνοι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, θυμίζοντας τη ρήση του τσάρου Αλεξάνδρου Γ’ ότι «οι σύμμαχοι της Ρωσίας δεν είναι παρά μόνον ο στρατός και το ναυτικό της», όπως σχολιάζει η γαλλική εφημερίδα Le Monde.

The West was “preparing for the invasion of our land, including Crimea,” Russia’s President Vladimir Putin said without providing evidence.

He was attempting to justify the unpreceded invasion of Ukraine on “Victory Day.” Follow our coverage: https://t.co/SILSJAISZJ pic.twitter.com/fNCh7FBlrB

