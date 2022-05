Αλίνα Καμπάεβα έγκυος: Ξανά μητέρα η ερωμένη του Πούτιν;

Σοκ φέρεται να έπαθε ο Βλαντίμιρ Πούτιν όταν πληροφορήθηκε πως η αγαπημένη του Αλίνα Καμπάεβα είναι και πάλι έγκυος, σύμφωνα με πηγές. Το ζευγάρι που είναι σε σχέση από το 2008, φέρεται να έχουν δύο παιδιά μαζί αν και ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος δεν το έχει παραδεχθεί ποτέ επίσημα.

Τώρα, το ρωσικό ειδησεογραφικό κανάλι General SVR Telegram, το οποίο πιστεύεται ότι διευθύνεται από πρώην αξιωματικό των υπηρεσιών πληροφοριών του Κρεμλίνου, ισχυρίστηκε ότι η Καμπάεβα είναι ξανά έγκυος. Όπως μετέδωσε το κανάλι: “Ο Πούτιν ανακάλυψε ότι η ερωμένη του είναι και πάλι έγκυος – και από ό,τι φαίνεται αυτό δεν ήταν προγραμματισμένο. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φαινόταν καταθλιπτικός και κάπως απόμακρος. Αυτό είναι κατανοητό καθώς χθες ο Πούτιν έμαθε ότι η εδώ και χρόνια σύντροφός του και μητέρα των παιδιών του, Αλίνα Καμπάεβα, ήταν έγκυος για άλλη μια φορά και μάλλον σε μια προφανώς, περίεργη περίοδο”.

Putin was said to be looking sad/disappointed yesterday as apparently he'd found out that the mother of his two sons hidden away in Switzerland, Alina Kabaeva is pregnant again but the question is who is the dad? Bodyguard? Postman? One of the big five oligarchs? pic.twitter.com/eScoYFDRdk

— The Oculus Files – Oligarch Hunter (@oculusfiles) May 4, 2022