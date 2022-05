Αιμομιξία αδελφών: Απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά, η ιστορία του Πάτρικ και της Σούζαν

Δύο αδέλφια που ερωτεύτηκαν και απέκτησαν τέσσερα παιδιά μαζί συνεχίζουν να ζητούν τον τερματισμό των νόμων που απαγορεύουν την αιμομικτική τους σχέση. Ο Patrick Stuebing, 44 ετών σήμερα, από τη Λειψία, υιοθετήθηκε ως παιδί καθώς είχε δεχθεί επίθεση από τον πατέρα του και δεν γνώρισε τη μικρότερη αδελφή του Susan Karolewski, 37 ετών, μέχρι που εντόπισε τη φυσική του οικογένεια στα 20 του χρόνια.

Έξι μήνες αφότου ανακάλυψε εκ νέου τη βιολογική του οικογένεια, ο 23χρονος τότε και η Susan, η οποία είναι διανοητικά ανάπηρη, άρχισαν να μοιράζονται ένα υπνοδωμάτιο μετά τον θάνατο της μητέρας τους, Ana Marie. Ο Stuebing ήταν το τρίτο από τα οκτώ παιδιά που γεννήθηκαν σε μια φτωχή, αμόρφωτη, δυσλειτουργική οικογένεια. Ο βίαιος πατέρας του, ο οποίος έχει πλέον πεθάνει, του επιτέθηκε με μαχαίρι όταν ήταν τριών ετών, γι’ αυτό και στη συνέχεια υιοθετήθηκε.

A German man who fathered four children with his sister said they don't have any regrets about their affair.

Patrick Stuebing and Susan Karolewski said they are not even feeling guilty about their illegal relationship.https://t.co/mj1MrjdC21

— TUKO.co.ke | The Heartbeat of Kenya (@Tuko_co_ke) May 3, 2022