Δολοφονία Άντριαν Πέιν: Νεκρός από πυροβολισμό ο Αμερικανός, παγκόσμιος θρήνος στο μπάσκετ

Στα 31 του χρόνια ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού Άντριαν Πέιν είδε το νήμα της ζωής να κόβεται άδοξα στο Egret Shores Drive στο ανατολικό Ορλάντο, όπου δολοφονήθηκε εν ψυχρώ τα ξημερώματα της Κυριακής. Όπως αναφέρουν στην επίσημη ανακοίνωση τους οι αστυνομικές αρχές, μετά από τηλεφώνημα για πυροβολισμούς βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο όπου βρήκαν έναν άνδρα, ο οποίος αργότερα αποδείχθηκε πως ήταν ο Πέιν, τραυματισμένο από πυροβολισμό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Στον τόπο του εγκλήματος ήταν και ο δράστης, ο οποίος ονομάζεται Λόρενς Ντόριτι και αφού συνελήφθη οδηγήθηκε στη φυλακή. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό με τον Ντόριτι πάντως να ομολογεί τη δολοφονία του Πέιν και να συνεργάζεται με τις αρχές. Ο θάνατος του Πέιν έγινε γνωστός όταν ο πρώην συμπαίκτης του, Τζάρεντ Σάλιντζερ, μετέφερε μέσω Twitter την μακάβρια είδηση: «Αναπαύσου εν ειρήνη αδερφέ μου και συμπαίκτη, Έιντριαν Πέιν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Details from the Orange County Sheriff’s office in Orlando, Florida. Former MSU star Adreian Payne was shot early Sunday morning and pronounced dead at a local hospital. pic.twitter.com/HM3mO4Psc0 — Chris Solari (@chrissolari) May 9, 2022

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne — Jared Sullinger Sr. (@Jared_Sully0) May 9, 2022

Confirmed the former MSU star big man has died. He was 31. https://t.co/a9SkZvicHH — Chris Solari (@chrissolari) May 9, 2022

Οι συλλυπητήριες ανακοινώσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού

Ελάχιστα λεπτά αργότερα, ο έμπειρος ρεπόρτερ του Μίσιγκαν Στέιτ (εκεί έπαιξε κολλεγιακό μπάσκετ ο Πέιν), Κρις Σολάρι, επιβεβαίωσε την πληροφορία στον προσωπικό του λογαραισμό με φίλους και πρώην συμφοιτητές και συμπαίκτες του να σπεύδουν να τον αποχαιρετίσουν, αδυνατώντας να πιστέψουν την είδηση. Τελευταίος σταθμός της επαγγελματικής του καριέρας ήταν Πέιν η Γιουβέντους στην Λιθουανία. Αγωνίστηκε στο NBA με τις φανέλες των Χοκς, Τίμπεργουλβς και Μάτζικ, πραγματοποιώντας συνολικά 107 εμφανίσεις. Επίσης έπαιξε στην G League με Μαντ Αντς, Όστιν Σπερς και Λέικλαντ Μάτζικ, ενώ είχε περάσει κι από το πρωτάθλημα της Κίνας και τους Ναντζίνγκ Μάνκι Κινγκς.

Στην Ευρώπη, πέρασε δύο φορές από τον Παναθηναϊκό, στο φινάλε της σεζόν 2017-18 καθώς και μεσούσης της σεζόν 2018-19, κατακτώντας δύο Κύπελλα Ελλάδος κι ένα πρωτάθλημα. Μετά την δεύτερη θητεία του στην Ελλάδα, αγωνίστηκε για λογαριασμό της Βιλερμπάν στην Γαλλία, ενώ πέρσι βρισκόταν στην Ορμανσπόρ της Τουρκίας. Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει θλίψη και οδύνη για τον χαμό του 31χρονου μπασκετμπολίστα, ενώ συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η οικογένεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη της για τον αδόκητο χαμό του πρώην αθλητή μας, Άντριαν Πέιν. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. #RIP #AdreianPayne 🕊#paobc #panathinaikosbcopap pic.twitter.com/uuj2TUSqLI — Panathinaikos BC (@paobcgr) May 9, 2022