Τα πλουσιόπαιδα της Ρωσίας: Κυνηγώντας τον δυτικό τρόπο ζωής που πολεμούν οι γονείς τους

Ο κόσμος τους είναι γεμάτος με με ιδιωτικά τζετ, πολυτελή παριζιάνικα διαμερίσματα, διακοπές για σκι και σπουδές σε ελίτ πανεπιστήμια του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Οι γονείς τους κατέχουν προνομιακά ακίνητα στις πιο αποκλειστικές λεωφόρους των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με επώνυμα φορέματα και εκδηλώσεις στο κόκκινο χαλί. Μια νεαρή γυναίκα δημοσίευσε φωτογραφίες από τα 22α γενέθλιά της, δίπλα στην πισίνα βίλας στην Αδριατική Θάλασσα, ενός από τους ολιγάρχες του Πούτιν Είναι τα λεγόμενα παιδιά του Κρεμλίνου. Ενώ οι γονείς τους καταφέρονται δημοσίως εναντίον της Δύσης, τα παιδιά τους μεγαλώνουν στις ίδιες χώρες των οποίων τις κοινωνίες ισχυρίζονται ότι απορρίπτουν.

«Πρόκειται προφανώς για ακραία υποκρισία», δήλωσε ο Daniel Treisman, καθηγητής που ειδικεύεται στη ρωσική πολιτική στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες. «Μπορεί να μην βλέπουν καν την αντίφαση», δήλωσε ο Treisman. «Πιστεύουν ότι υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, αλλά γιατί αυτό να επηρεάσει τα εκπαιδευτικά σχέδια της κόρης τους; Ή το πού έχουν τα κάστρα τους;».

Ο ίδιος ο Πούτιν κατακεραύνωσε τους Ρώσους που μπορεί να ευθυγραμμιστούν «νοητικά» με τη Δύση σε ομιλία του τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τους ότι νομίζουν ότι είναι μέρος μιας «ανώτερης φυλής» και ότι συνεργάζονται με τη «συλλογική Δύση» για έναν στόχο: «την καταστροφή της Ρωσίας». «Ο ρωσικός λαός θα είναι πάντα σε θέση να διακρίνει τους αληθινούς πατριώτες από τα αποβράσματα και τους προδότες και απλά θα τους φτύνει σαν μια σκνίπα που πέταξε κατά λάθος στο στόμα του», είπε ο Πούτιν.

Μια από τις πρώτες οικογένειες της υποτιθέμενης ρωσικής διαφθοράς και υποκρισίας είναι αυτή του Ντμίτρι Πεσκόφ, του αναπληρωτή προσωπάρχη και κύριου εκπροσώπου του Βλαντιμίρ Πούτιν – ένας ρόλος που τον καθιστά το πιο δυνατό μεγάφωνο του Πούτιν, ένα που σε σχεδόν καθημερινή βάση διανέμει το σκληρό βιτριόλι του Ρώσου προέδρου κατά της Δύσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν πρόσφατα κυρώσεις στον Πεσκόφ, τη σύζυγό του και τα δύο ενήλικα παιδιά του (από δύο προηγούμενους γάμους), δηλώνοντας ότι η οικογένεια ζει «πολυτελή τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τον μισθό του δημόσιου υπαλλήλου του Πεσκόφ και πιθανότατα βασίζεται στον παράνομο πλούτο των διασυνδέσεων του Πεσκόφ με τον Πούτιν». Τουλάχιστον δύο από τα παιδιά του μεγάλωσαν σε μεγάλο βαθμό στη Δυτική Ευρώπη προτού επιστρέψουν στη Μόσχα ως ενήλικες.

Ενώ το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε τις αμφισβητήσιμες υπερβολές, ο Πεσκόφ – ο οποίος κατέχει τον ρόλο του για σχεδόν μια δεκαετία και φέρεται να έβγαλε 173.000 δολάρια το 2020 – τον έχουν δει να φοράει ένα ρολόι σχεδιαστών αξίας 600.000 δολαρίων και πήγε σε μήνα του μέλιτος που περιλάμβανε ένα γιοτ περίπου 430.000 δολαρίων την εβδομάδα στα ανοικτά των ακτών της Σαρδηνίας, σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος κατά της Διαφθοράς που ίδρυσε ο φυλακισμένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Με βάση τα αρχεία ιδιοκτησίας, τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις βάσεις δεδομένων για τις παραβάσεις της οδικής κυκλοφορίας, το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς αποκάλυψε επίσης ότι η σύζυγος, η πρώην σύζυγος και τα παιδιά του Πεσκόφ διαθέτουν πολυτελή οχήματα και σπίτια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον κόσμο -συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Γαλλίας- μια επίδειξη πλούτου σε πλήρη αντίθεση με τα σχεδόν 20 εκατομμύρια Ρώσους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Ο συγκλονιστικός, αλλά φαινομενικά ανεξήγητος, πλούτος αυτών των οικογενειών στον κόσμο του Πούτιν, λένε οι ειδικοί, ανάγεται σε μια και μόνη έννοια: κλεπτοκρατία.

«Κλεπτοκρατία είναι απλώς μια κυβέρνηση που κυβερνάται από κλέφτες», δήλωσε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Georgetown Jodi Vittori, ειδική σε θέματα διαφθοράς και παγκόσμιας πολιτικής, «όπου οι πολιτικές και οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι για λογαριασμό αυτών των κλεφτών». Ένας περίπλοκος ιστός από εταιρείες-βιτρίνες, υπεράκτιες τράπεζες και κρυφές συναλλαγές συχνά κρύβει τον πλούτο τους, με λογαριασμούς που διακινούνται ο ένας μέσα στον άλλο, καθιστώντας περίπλοκο τον εντοπισμό της προέλευσης των κεφαλαίων. Ο πλούτος που συσσωρεύουν οι Ρώσοι κλεπτοκράτες ξοδεύεται συχνά στις δυτικές οικονομίες.

«Θέλουν να ζήσουν στη Δύση επειδή οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου βρίσκονται στη Δύση. Τα καταπληκτικά κέντρα πολιτισμού βρίσκονται στη Δύση», δήλωσε ο Treisman. «Αλλά επιπλέον, οι δυτικές χώρες έχουν πολύ πιο ασφαλές κράτος δικαίου από τη Ρωσία. Έτσι, αν είναι σε θέση να μεταφέρουν πολλά από τα χρήματά τους στη Δύση, μπορούν να αισθάνονται πιο ασφαλείς».

Η υποκρισία των Ρώσων αξιωματούχων και των οικογενειών τους που απολαμβάνουν την γενναιοδωρία της Δύσης είναι ένα ανοιχτό μυστικό στη Ρωσία εδώ και χρόνια. Το 2016 εισήχθη στην Κρατική Δούμα νομοσχέδιο που απαγόρευε την εκπαίδευση των ανήλικων παιδιών των περισσότερων αξιωματούχων της Ρωσίας σε ξένα πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι η εγχώρια εκπαίδευση θα ήταν το κλειδί για να γίνουν πραγματικοί πατριώτες. Το νομοσχέδιο δεν πέρασε.

Η 24χρονη κόρη του Πεσκόφ από τον δεύτερο γάμο του, Ελιζαβέτα Πεσκόβα, της οποίας οι ρατσιστικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει συχνά τροφή για τα ρωσικά και ευρωπαϊκά ταμπλόιντ, δεν έχει αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας ή τις αντιπαραθέσεις, όπως όταν φέρεται να δήλωσε σε ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι αισθάνεται «καλύτερα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον» και αποκάλεσε το εκπαιδευτικό σύστημα της Ρωσίας «πραγματική κόλαση».

Πιο πρόσφατα, ήρθε σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του πατέρα της αναρτώντας στα stories της στο Instagram το σύνθημα «όχι στον πόλεμο», το σύνθημα που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι που αντιτίθενται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ανάρτηση έγινε screenshot και κοινοποιήθηκε από το ρωσικό κανάλι TV Rain, αλλά κατέβηκε γρήγορα. Ως μικρό παιδί, η Πέσκοβα φέρεται να φοίτησε στην Ecole des Roches έξω από το Παρίσι – όπου τα ετήσια δίδακτρα είναι περίπου το ένα τέταρτο του μισθού του πατέρα της και οι εξωσχολικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν μαθήματα αεροπορίας.

Η Πέσκοβα συνέχισε την παριζιάνικη εκπαίδευσή της με μια πρακτική άσκηση στη Louis Vuitton και ένα πτυχίο μάρκετινγκ από μια γαλλική σχολή επιχειρήσεων. Έκανε ακόμη και πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς, η Ελιζαβέτα και η μητέρα της αγόρασαν ένα διαμέρισμα 180 τετραγωνικών μέτρων, αξίας σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων, το 2016 σε μια από τις πιο ακριβές γειτονιές του Παρισιού, στη λεωφόρο Victor Hugo, ανάμεσα στον Πύργο του Άιφελ, την Αψίδα του Θριάμβου και το καταπράσινο Bois de Boulogne. Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNN, δεν έχει επιβεβαιωθεί η αγορά.

Μια έρευνα του 2017 από την ομάδα κατά της διαφθοράς του Ναβάλνι, διαπίστωσε ότι ο Νικολάι – ο μεγαλύτερος γιος του Πεσκόβ που μεγάλωσε στην Αγγλία – ταξίδευε σε όλο τον κόσμο με ιδιωτικά τζετ, είχε στην κατοχή του προνομιακή ακίνητη περιουσία στη Μόσχα και έτρεχε με τον στόλο των πολυτελών οχημάτων του μέσα στην πόλη συγκεντρώνοντας έως και 116 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ φέρεται να είναι άνεργος. «Σίγουρα αντιπροσωπεύει ένα υψηλό επίπεδο τουλάχιστον κυνισμού, αν όχι απόλυτης υποκρισίας», δήλωσε ο Vittori, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Georgetown.

Η Πέσκοβα χαρακτήρισε τις κυρώσεις και την άποψη ότι με κάποιο τρόπο επιτρέπει τον πόλεμο «εντελώς άδικη και αβάσιμη» και δήλωσε στο Business Insider ότι είναι «αναστατωμένη» επειδή οι περιορισμοί την εμποδίζουν να ταξιδέψει. Σε δήλωσή της στο Telegram, έγραψε ότι είναι «περήφανη» που είναι Ρωσίδα και ότι η επιβολή κυρώσεων σε ενήλικα παιδιά και «ειδικά σε ένα κορίτσι» είναι «τρελή». «Δύσκολα υπάρχει δίκαιη δίκη», πρόσθεσε, «κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου κυνηγιού μαγισσών και ενός μανιώδους μίσους για κάθε τι ρωσικό». Η Πέσκοβα δεν είναι το μόνο παιδί που συνδέεται με το Κρεμλίνο και απολαμβάνει την ηπειρωτική υψηλή κοινωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος κάλεσε το 2017 στη μετάβαση σε μια «μεταδυτική» νέα παγκόσμια τάξη, έστειλε την κόρη του σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Ακόμη και η κόρη της φερόμενης ως φίλης του Λαβρόφ φαίνεται να επωφελείται από τη σημαίνουσα θέση του: Ανέβασε φωτογραφίες της σε γιοτ, στο αυστριακό χιονοδρομικό κέντρο και στην παραθαλάσσια βίλα ενός πλούσιου ολιγάρχη, σύμφωνα με το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς.

Η Πολίνα Κοβάλεβα -την οποία η βρετανική κυβέρνηση αποκαλεί «θετή κόρη» του Λαβρόφ, παρόλο που δεν είναι επίσημα παντρεμένος με τη μητέρα της- κατέχει ένα διαμέρισμα αξίας 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια από τις πιο ακριβές γειτονιές του Λονδίνου, σύμφωνα με τις πρόσφατες κυρώσεις που επιβλήθηκαν εναντίον της. Το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς αποκάλυψε ότι η Κοβάλεβα αγόρασε το διαμέρισμα στο Kensington όταν ήταν 21 ετών. Το διαμέρισμα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το Imperial College, στο οποίο επίσης φοίτησε.

