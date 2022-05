Πυρηνικά Ρωσία: Τι φοβάται ο διευθυντής της CIA

Η δεύτερη φάση του πολέμου στην Ουκρανία, που επικεντρώνεται τώρα στο Ντονμπάς στα ανατολικά και στο νότο είναι «τουλάχιστον εξίσου επικίνδυνη και ίσως «ακόμη πιο επικίνδυνη» φάση απ’ ό,τι η πρώτη, δήλωσε ο διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς προειδοποιώντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να κλιμακώσει τις σκληρές επιθέσεις. «Πιστεύω ότι ο Πούτιν έχει ποντάρει πολλά σε αυτή τη δεύτερη φάση μιας απίστευτα άσχημης και βίαιης επίθεσης εναντίον των Ουκρανών», είπε ο Μπερνς σε εκδήλωση των Financial Times στην Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης πιθανότατα προσπαθεί «να προσαρμοστεί σε κάποια από τα διδάγματα από τις αποτυχίες της πρώτης φάσης», τονίζοντας παράλληλα ότι η CIA δεν έχει ενδείξεις ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.

Ο διευθυντής της CIA υποστήριξε ακόμη ότι «ο Πούτιν βρίσκεται σε μια τέτοια διανοητική κατάσταση που πιστεύει ότι δεν επιτρέπεται να ηττηθεί», και πρόσθεσε ότι ο Ρώσος ηγέτης «είναι πεπεισμένος ότι αν διπλασιάσει τις προσπάθειες θα επιτύχει πρόοδο». Τόνισε ακόμη ότι πολλά, περιλαμβανομένης της έκτασης του πολέμου και το κατά πόσον οι εδαφικές βλέψεις της Ρωσίας θα παραμείνουν περιορισμένες στα νοτιοανατολικά ή θα επεκταθούν για να συμπεριλάβουν ξανά την Οδησσό, το Κίεβο και άλλες περιοχές – θα εξαρτηθούν από το αν οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιδείξουν δυναμική τις επόμενες εβδομάδες.

CIA Director William Burns said there was no reason for #Russia to use tactical #nuclearweapons in #Ukraine.

First, they tag the other side, then they do it themselves and accuse the other side with a media attack.

Like the chemical bombing in #Syria and the tagging of #Bashar . pic.twitter.com/AUvvSBfpBE

— Qasemebnolhasan (@Qasemebnlhasan) May 8, 2022