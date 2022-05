Καρίν Ζαν Πιερ: Η 44χρονη που θα διαδεχθεί την ελληνικής καταγωγής Τζεν Ψάκι

«Είμαι ότι μισεί ο Ντόναλντ Τραμπ: γυναίκα, μαύρη, ομοφυλόφιλη και μαμά», είχε δηλώσει το 2016 η τότε εκπρόσωπος της εθνικής οργάνωσης «MoveOn», Καρίν Ζαν Πιερ. Στις 13 Μαΐου, η 44χρονη Καρίν θα διαδεχθεί την ελληνικής καταγωγής, Τζεν Ψάκι ως εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κατακτώντας τον τίτλο της πρώτης μαύρης και δηλωμένης ομοφυλόφιλης στο αξίωμα αυτό. Με την σύντροφό της, ανταποκρίτρια του CNN, Σουζάν Μαλβό, έχουν υιοθετήσει ένα κοριτσάκι, την Σολέιγ Μαλβό Ζαν Πιερ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το γαλλικό δίκτυο France 24». Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι την επέλεξε για εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου καθώς έχει όλα τα προσόντα για τη θέση.

«Η Καρίν φέρνει όχι μόνο την εμπειρία, το ταλέντο και την ακεραιότητα που χρειάζονται για αυτήν τη δύσκολη δουλειά, αλλά θα συνεχίσει να ηγείται της επικοινωνίας για το έργο της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν σε δήλωσή του. Στις 13 Μαΐου, η Καρίν Ζαν Πιερ θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της όταν αποχωρήσει η ομογενής καταγωγής Τζεν Ψάκι, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του αμερικανικού δικτύου «MSNBC».

Karine Jean-Pierre has been named White House press secretary. She will be the first Black woman and the first openly gay person to serve in the role. https://t.co/1HIvotvtM6 pic.twitter.com/g8sXjiLGFW

— The New York Times (@nytimes) May 5, 2022