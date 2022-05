9 Μαΐου παρέλαση Ρωσίας: «Βόμβα» Reuters για προειδοποίηση Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος τη Δευτέρα θα ηγηθεί των εορτασμών της 77ης επετείου της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας, θα προειδοποιήσει την Δύση, σύμφωνα με το Reuters, για τη «συντέλεια» του κόσμου, επιδεικνύοντας την συντριπτική δύναμη πυρός της Ρωσίας, την ίδια στιγμή που ο στρατός της πολεμάει στην Ουκρανία. Ο Πούτιν που βρίσκεται αντιμέτωπος κατά πρόσωπο με τη βαθιά απομόνωση που του έχει επιβάλει η Δύση από τότε που έδωσε εντολή για την εισβολή της Ρωσίας στην γείτονά της, θα μιλήσει στην Κόκκινη Πλατεία πριν αρχίσει η παρέλαση του στρατού, των αρμάτων μάχης, των ρουκετών και των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Πάνω από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου θα πετάξουν τα υπερηχητικά μαχητικά, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-160 και για πρώτη φορά από το 2010, το αεροσκάφος τύπου Il-80, το οποίο προορίζεται να μεταφέρει την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, το αεροσκάφος Il-80 είναι σχεδιασμένο να μετατραπεί σε κέντρο διοίκησης για τον Ρώσο πρόεδρο. Είναι εξοπλισμένο με πλήθος τεχνολογιών, αλλά οι ειδικές λεπτομέρειες εξακολουθούν να είναι κρατικά μυστικά της Ρωσίας.

Ο 69χρονος ηγέτης του Κρεμλίνου έχει επανειλημμένα συσχετίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με την πρόκληση που αντιμετώπισε η Σοβιετική Ένωση, όταν ο ναζιστής Αδόλφος Χίτλερ επιτέθηκε στην Σοβιετική Ένωση το 1941. «Η προσπάθεια να κατευνασθεί ο επιτιθέμενος την παραμονή του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος που κόστισε ακριβά στο λαό μας», δήλωσε ο Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου, όταν ανακοίνωσε την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, όπως την αποκάλεσε. «Δεν θα κάνουμε ένα τέτοιο λάθος για δεύτερη φορά, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα».

Ο Πούτιν παρουσιάζει τον πόλεμο στην Ουκρανία ως μια μάχη για να προστατεύσει τους Ρωσόφωνους που ζουν εκεί από τις διώξεις των Ναζί και να τους προφυλάξει από αυτό που ο ίδιος ορίζει ως αμερικανική απειλή για την Ρωσία που προέρχεται από την επέκταση του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία και η Δύση απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί φασισμού ως ανοησίες και λένε πως ο Πούτιν διεξάγει έναν απρόκλητο επιθετικό πόλεμο. Η Σοβιετική Ένωση έχασε 27 εκατομμύρια ανθρώπους στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, περισσοτέρους από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ο Πούτιν καταφέρεται τα τελευταία χρόνια εναντίον της Δύσης, καθώς η Μόσχα θεωρεί ότι η Δύση προσπαθεί να αναθεωρήσει την ιστορία του πολέμου για να υποβαθμίσει τη σοβιετική νίκη.

Εκτός από την ήττα που υπέστη ο Γάλλος αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης το 1812, η ήττα της ναζιστικής Γερμανίας είναι ο πιο σεβαστός στρατιωτικός θρίαμβος των Ρώσων, αν και οι δύο καταστροφικές εισβολές που έγιναν από τη Δύση, έκαναν τη Ρωσία να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη όσον αφορά στα σύνορά της.

