Πούτιν – Μπένετ επικοινωνία: Συγγνώμη για τα σχόλια περί Χίτλερ

Σε επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απολογήθηκε για τα σχόλια του Σεργκέι Λαβρόφ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, απολογήθηκε για τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ είχε εβραϊκές ρίζες.

Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ρώσο ηγέτη, ο Μπένετ είπε ότι έκανε δεκτή τη συγγνώμη του Πούτιν, τον οποίο ευχαρίστησε επειδή ξεκαθάρισε τη θέση του. Ο Ναφτάλι Μπένετ ανέφερε επίσης ότι ζήτησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την εκκένωση του πολιορκημένου εργοστασίου χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι διατύπωσε το συγκεκριμένο αίτημα ύστερα από την επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Μπένετ, ο Πούτιν υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει έναν «ανθρωπιστικό διάδρομο» για την απομάκρυνση των αμάχων.

Bennett and Putin spoke on the phone. Bennett – who spoke with Zelensky yesterday – asked Putin to allow a humanitarian corridor to evacuate from Mariupol. Putin said he would do so via the UN. Putin also apologized for Lavrov’s Hitler comment & Bennett accepted.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Σεργκέι Λαβρόφ να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από όλους τους Εβραίους για τα σχόλιά του για τον ναζισμό και τον Αδόλφο Χίτλερ. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας έκανε το δικό του σχόλιο για τις δηλώσεις του Ρώσου ομολόγου του. «Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γαΐρ Λαπίντ και εγώ είμαστε εξοργισμένοι με τις αντισημιτικές δηλώσεις του Ρώσου υπουργού. Τόνισα ότι ο αντισημιτισμός μεταξύ των ελίτ της Ρωσίας έχει μακρά ιστορία. Η μόνη διέξοδος για τον Λαβρόφ είναι να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από όλους τους Εβραίους. Ο αντισημιτισμός δεν μπορεί να γίνει ανεκτός», έγραψε ο Κουλέμπα στο tweet του.

Μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση την περασμένη Κυριακή, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, επανέλαβε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι η εισβολή της στην Ουκρανία είναι για να «αποναζιστικοποιήσει» τη χώρα. Όταν ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι Εβραίος, ο Λαβρόφ είπε «Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά ο Χίτλερ είχε επίσης εβραϊκό αίμα. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ο σοφός εβραϊκός λαός λέει ότι οι πιο ένθερμοι αντισημίτες είναι συνήθως Εβραίοι». Ισραηλινοί αξιωματούχοι καταδίκασαν τα σχόλια του Λαβρόφ, ενώ ο πρεσβευτής της Ρωσίας στο Ισραήλ κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ για συνομιλίες. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ψευδείς, ενώ ο Λαπίντ τους χαρακτήρισε «ασυγχώρητους και εξωφρενικούς», προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ «προσπάθησε να διατηρήσει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά υπάρχει μια γραμμή, και αυτή τη φορά η γραμμή έχει ξεπεραστεί».

Israeli FM @yairlapid and I are both outraged by FM Lavrov’s antisemitic remarks. I emphasized that antisemitism has a long track record among Russian elites. The only way out for FM Lavrov is to publicly apologize before Jews around the world. Antisemitism can not be tolerated.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 5, 2022