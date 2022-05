Πεκίνο λοκντάουν: Φόβοι για νέα… Σαγκάη

Δεκάδες σταθμούς του μετρό έκλεισε σήμερα το Πεκίνο σε μία προσπάθεια να περιορίσει τις μετακινήσεις και να περιορίσει τη διάδοση του κορονοϊού, παρά το γεγονός ότι η πόλη της Κίνας των 21 εκατ. κατοίκων μετρά μόλις μερικές δεκάδες κρούσματα. Η Κίνα, που σε μεγάλο βαθμό κατάφερε να ελέγξει την πανδημία κορονοϊού για δύο χρόνια, αντιμετωπίζει τις τελευταίες εβδομάδες τη χειρότερη επιδημιολογική της έξαρση. Η πλειονότητα των κρουσμάτων καταγράφεται στη Σανγκάη όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε lockdown εδώ και πάνω από ένα μήνα. Ωστόσο, το Πεκίνο φαίνεται να ακολουθεί.

Στη Σανγκάη, κάθε κάτοικος που βρίσκεται θετικός στον κορονοϊό αποστέλλεται σε κάποιο από τα κέντρα καραντίνας, όπου συνήθως επικρατούν κακές υγειονομικές συνθήκες. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, όπου σήμερα ανακοινώθηκαν 51 νέα κρούσματα, φοβούνται ότι η πόλη τους θα βρεθεί με τη σειρά της σε lockdown. Τα συγκροτήματα κατοικιών όπου καταγράφονται μολύνσεις ‘κλειδώνονται’ προκειμένου να μην εξέλθουν από αυτά οι κάτοικοι.

Some of Shanghai’s 25 million people came out for brief walks and grocery shopping after enduring more than a month under a #COVID19 lockdown, while China’s capital #Beijing2022 embarked on another round of mass testing to control a nascent outbreak pic.twitter.com/xOyP5KyUPu

— Alpha7News (@Alpha7News) May 4, 2022