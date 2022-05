Πάπας Φραγκίσκος – Ρωσία: Οργή Μόσχας για το αιχμηρό σχόλιο στον Κύριλλο

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία επέκρινε τον Πάπα Φραγκίσκο για τον «λάθος τόνο» του, όταν προέτρεψε τον Πατριάρχη Κύριλλο να μην γίνει το «παπαδάκι» του Κρεμλίνου. Με ανακοίνωσή της την Τετάρτη, η ρωσική εκκλησία προειδοποιεί το Βατικανό ότι τέτοιες παρατηρήσεις είναι πιθανό να βλάψουν τον διάλογο μεταξύ των εκκλησιών. Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere Della Sera, ο Φραγκίσκος είπε ότι ο Κύριλλος, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του στον πόλεμο της Ουκρανίας, «δεν πρέπει να γίνει το παπαδάκι του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν».

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δήλωσε ότι είναι λυπηρό που ενάμιση μήνα μετά την επικοινωνίας Φραγκίσκου και Κυρίλλου, ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας υιοθέτησε έναν τέτοιο τόνο. «Ο Πάπας Φραγκίσκος επέλεξε έναν λανθασμένο τόνο για να μεταφέρει το περιεχόμενο αυτής της συνομιλίας», ανέφερε το Πατριαρχείο Μόσχας και πάσης Ρωσίας, αν και δεν ανέφερε ξεκάθαρα το σχόλιο για το «παπαδάκι». «Τέτοιες δηλώσεις είναι απίθανο να συμβάλουν στην εγκαθίδρυση ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα απαραίτητος αυτή τη στιγμή», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

