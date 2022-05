Λαβρόφ – Χίλτερ: «Ζήτα συγγνώμη για τις δηλώσεις»

Ο κύριος ραβίνος της Ρωσίας Μπέρελ Λάζαρ δήλωσε σοκαρισμένος από τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, της χώρας του ότι «οι χειρότεροι αντισημίτες είναι οι Εβραίοι και ότι ο Αδόλφος Χίτλερ είχε εβραϊκές ρίζες», και τον κάλεσε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τις δηλώσεις του αυτές. Τις δηλώσεις του μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, επικαλούμενο το Jewish Telegraphic Association.

«Δεν θεωρώ ότι έχω δικαίωμα να δίνω συμβουλές στον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, αλλά δεν θα ήταν άσχημο, αν ζητούσε συγνώμη από τους Εβραίους και απλώς παραδεχόταν το λάθος του. Νομίζω ότι τότε μόνο θα μπορούσε να θεωρηθεί το συμβάν λήξαν και να γυρίσουμε σελίδα», ήταν η απάντηση του Μπέρελ Λάζαρ στο ερώτημα που του έθεσε το JTA. Ο ίδιος επισήμανε ότι «δεν είναι σωστό να γίνονται οι όποιοι παραλληλισμοί μεταξύ του Ολοκαυτώματος και των τρέχοντων γεγονότων. Αναφερόμενος στον ρόλο που διαδραμάτισε ο σοβιετικός στρατός στην συντριβή του ναζισμού, ο Λάζαρ δήλωσε στο JTA ότι μια τέτοια σύγκριση «μειώνει την προσφορά των ηρωικών στρατιωτών που απελευθέρωσαν το Άουσβιτς και ανάρτησαν την σημαία της νίκης στο Ράιχσταγνκ».

The BBC said there was outrage in Israel about Lavrov saying Hitler may have had some Jewish heritage. Reuters reported that Israel was demanding an apology.

But the Jerusalem Post reported on a study in August 2019 suggesting that Adolf Hitler’s paternal grandfather was Jewish! pic.twitter.com/yKDguVXVKF

— Chris Williamson (@DerbyChrisW) May 4, 2022