Μολδαβία – Ρωσία πόλεμος: Επίθεση με drone σε ραδιοπομπούς

Συνεχίζονται οι επιθέσεις προς την αποσχισθείσα από τη Μολδαβία περιοχή της Υπερδνειστερίας που υποστηρίζεται από τη Μόσχα. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti αναφέρει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη προσπάθεια καταστροφής του ραδιοτηλεοπτικού κέντρου Mayak στην αποσχισθείσα περιοχή Υπερδνειστερία της Μολδαβίας, αλλά απέτυχε.

📷🇲🇩 #Transnistria officials claim they foiled a terrorist attack and neutralized a drone stuffed with explosives near Mayak. The attackers reportedly tried to destroy a hangar with a cooling system at the local radio center. #UkraineRussiaWar #Moldova pic.twitter.com/Utujb8uP8T

Το RIA επικαλείται το τηλεοπτικό κανάλι της Υπερδνειστερίας, TSV, που λέει: «Σήμερα στις 2 π.μ. υπήρξε μια δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς στο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό κέντρο Mayak. Εξουδετερώθηκε ένα drone μεταφοράς φορτίου με 2 κιλά πλαστικό και ένα δοχείο 5 λίτρων με εμπρηστικό μείγμα. Ο εκρηκτικός μηχανισμός έπρεπε να ενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας ραδιοφωνικό σήμα». Ο Guardian τονίζει ότι οι εν λόγω αναφορές δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

The second wall of concrete blocks was built from the #Ukrainian side at the checkpoint with #Transnistria . pic.twitter.com/Jz4O81s7mo

Προηγουμένως, το υπουργείο Εσωτερικών της Υπερδνειστερίας δημοσίευσε εικόνες της 26ης Απριλίου από δύο ραδιοπομπούς που λέγεται ότι καταρρίφθηκαν στο ραδιοφωνικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Οι φόβοι ότι η μικροσκοπική πρώην σοβιετική δημοκρατία της Μολδαβίας θα μπορούσε να εμπλακεί στη σύγκρουση στη γειτονική Ουκρανία εντείνονται, έπειτα από τις επιθέσεις που σημειώνονται εδώ και μερικές ημέρες στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας που υποστηρίζεται από τη Μόσχα. Οι μυστηριώδεις εκρήξεις, που έχουν στοχεύσει το υπουργείο κρατικής ασφάλειας, έναν το ραδιοτηλεοπτικό κέντρο και μια στρατιωτική μονάδα, συνέβησαν ημέρες αφότου ένας υψηλόβαθμος Ρώσος διοικητής ισχυρίστηκε ότι οι Ρωσόφωνοι στη Μολδαβία καταπιέζονται -το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποίησε η Ρωσία για να δικαιολογήσει την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο Rustam Minnekayev, αναπληρωτής διοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας, είπε ότι η απόκτηση του ελέγχου στη νότια Ουκρανία θα βοηθήσει τη Ρωσία να συνδεθεί με την Υπερδνειστερία, η οποία βρίσκεται ακριβώς σπό τα σύνορα δίπλα από το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα. Πάντως, το φιλοουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων NEXTA δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter μια φωτογραφία που δείχνει ένα οδόφραγμα που χτίστηκε από την ουκρανική πλευρά στο σημείο ελέγχου με την Υπερδνειστερία.

President of Moldova says they have no defenses for the country. Moldova is completely at the mercy of Russia.

"For 30 years, the Moldovan army has been left without equipment, without military equipment and combat-ready means. We are now aware of the consequences,” Sandu said. pic.twitter.com/8WvENXZoF5

— Expat in Kyiv (@expatua) April 27, 2022