Μακρόν – Πούτιν συνομιλία: Μαραθώνια τηλεφωνική επικοινωνία για τον πόλεμο

Την ανάγκη επιβολής κατάπαυσης πυρός υπογράμμισε και πάλι ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στη μαραθώνια τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κι ενώ η δεύτερη φάση του πολέμου στη Ρωσία βρίσκεται σε εξέλιξη με τα τα πυρά του Κρεμλίνου να σκοτώνουν καθημερινά αμάχους. Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο «BFMTV» και την εφημερίδα «Le Parisien», οι δύο πολιτικοί άνδρες μίλησαν στο τηλέφωνο επί δύο ώρες και δέκα λεπτά.

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε από τη Δύση να σταματήσει την παράδοση όπλων στην Ουκρανία, όπως ανέφερε το Κρεμλίνο, ενώ στην πορεία ανακοίνωση για τη συνομιλία των δύο ηγετών εξέδωσε και το Ελιζέ. Όπως έγινε γνωστό, ο Γάλλος πρόεδρος εστίασε στις επιπτώσεις της ρωσικής επιθετικότητας, ενώ απηύθυνε νέα έκκληση για κατάπαυση του πυρός.

Ο Μακρόν εξέφρασε, επίσης, την ανησυχία του για την κατάσταση στο Ντονμπάς και τη Μαριούπολη, ενώ κάλεσε τη Ρωσία να επιτρέψει τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εκκένωσης από το εργοστάσιο χαλυβουργίας Αζοφστάλ. Ειδικότερα κάλεσε τη Ρωσία να δώσει τέλος στην καταστροφική επιθετικότητα και να αναλάβει τις ευθύνες της ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Νωρίτερα, αυτην την εβδομάδα, ο Γάλλος πρόεδρο συνομίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εξέφρασε τη δέσμευσή του για στρατιωτική στήριξη.

Emmanuel Macron and Vladimir Putin talked on the phone for more than two hours, BFMTV reports. pic.twitter.com/2INKFDOsAC

