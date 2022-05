Ηλεκτροκίνητο πλοίο χωρίς ρύπους: Επανάσταση στη ναυτιλία

Από έξω μοιάζει με κανονικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων- το ηλεκτροκίνητο Yara Birkeland θεωρείται ωστόσο επανάσταση στη ναυτιλία, αφού έχει να μεταφέρει αυτόνομα αγαθά χωρίς να εκπέμπει ρύπους στην ατμόσφαιρα. Οι δοκιμές με το νέο πλοίο κοντέινερ ξεκίνησαν την Πρωτομαγιά και θα διαρκέσουν δύο χρόνια. Στη νότια Νορβηγία, από το λιμάνι του Μπρέβικ μέχρι τις εγκαταστάσεις της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το Yara Birkeland θα μεταφέρει λιπάσματα, καλύπτοντας αρχικά μία απόσταση 13 χλμ. Στην πρώτη φάση το πρωτότυπο πλοίο θα ελέγχεται χειροκίνητα από τον καπετάνιο Τόμας Φέβανγκ: «Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με κάμερες, εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς επίσης και με κάμερα νυχτερινής όρασης. Χάρη στο ραντάρ είναι σε θέση να διακρίνει στο νερό διαφορετικά αντικείμενα, στη συνέχεια να τα κινηματογραφεί και τέλος να αποφασίζει πώς θα αντιδράσει για να αποφύγει τις συγκρούσεις».

