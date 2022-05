Φυσικό αέριο σε ρούβλια: Όχι της ΕΕ – Συναγερμός και για τα τρόφιμα

Η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη λήψη μιας κρίσιμης απόφασης στα μέσα Μαΐου, όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να απορρίψουν τις απαιτήσεις της Μόσχας για πληρωμές καυσίμων σε ρούβλια – παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εναλλακτική λύση για την προμήθεια φυσικού αερίου, προειδοποίησαν οι Βρυξέλλες. H Kadri Simson, η Ευρωπαία επίτροπος για την ενέργεια, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι απαιτήσεις του Κρεμλίνου πρέπει να απορριφθούν παρά τους κινδύνους μιας διακοπής του εφοδιασμού σε μια εποχή που το έλλειμμα δεν μπορεί να καλυφθεί. Την περασμένη εβδομάδα, η Gazprom ανέστειλε τη ροή φυσικού αερίου προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία και απείλησε με τον εφοδιασμό και άλλων χωρών, εάν ακολουθούσαν τη Βαρσοβία και τη Σόφια και δεν πλήρωναν το φυσικό αέριο σε ρούβλια.

⚡The European Commission will discuss the sixth package of sanctions against Russia on May 3, said European Commissioner for Energy Kadri Simson. pic.twitter.com/ze8XdhXKJE

