Αμβλώσεις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ετοιμάζεται να ακυρώσει ιστορική απόφαση

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ετοιμάζεται να ακυρώσει την ιστορική απόφαση του 1973 με την οποία αναγνωρίστηκε το δικαίωμα στην άμβλωση, αποκάλυψε χθες Δευτέρα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Politico, επικαλούμενος το προσχέδιο γνωμοδότησης που διέρρευσε, γεγονός άνευ προηγουμένου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το προσχέδιο γνωμοδότησης της συντηρητικής πλειοψηφίας δείχνει πως διεξήχθη ήδη ψηφοφορία με την οποία ανατρέπεται η ιστορική απόφαση στην υπόθεση Ρόου κατά Γουέιντ του 1973, που νομιμοποίησε την άμβλωση σε εθνικό επίπεδο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του εγγράφου με ανεξάρτητο τρόπο. Το Ανώτατο Δικαστήριο και ο Λευκός Οίκος απέφυγαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για το δημοσίευμα. Λίγες ώρες αφού έγινε γνωστή η είδηση, διαδηλωτές κατά της άμβλωσης συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Ανώτατου Δικαστηρίου φωνάζοντας «η Ρόου εναντίον Γουέιντ πρέπει να φύγει«, ενώ υπέρμαχοι του δικαιώματος αυτού των γυναικών απαντούσαν «η άμβλωση ισοδυναμεί με ιατρική περίθαλψη». Η εξέλιξη προκάλεσε σοκ στην Ουάσινγκτον, καθώς ενδέχεται να αλλάξει άρδην το πολιτικό τοπίο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

A couple hundred people or so have gathered tonight outside of the Supreme Court to protest the draft decision overturning Roe v Wade. They're chanting slogans like "abortion is healthcare" and "my body, my choice." pic.twitter.com/kIFwLjBDAP

«Οι ψήφοι των διορισμένων από τους Ρεπουμπλικάνους δικαστών για την ανατροπή της Ρόου εναντίον Γουέιντ θα μείνουν στην ιστορία ως βδέλυγμα, μία από τις χειρότερες και πιο βλαβερές αποφάσεις στη σύγχρονη ιστορία», δήλωσαν η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, και οι δύο Δημοκρατικοί.

«Το Κογκρέσο πρέπει να περάσει νόμο η οποία θα εντάξει την απόφαση Ρόου κατά Γουέιντ στη νομοθεσία αυτής της χώρας τώρα. Κι αν δεν υπάρχουν 60 ψήφοι στη Γερουσία για να εγκριθεί, πρέπει να τερματίσουμε την πρακτική της ενισχυμένης πλειοψηφίας και να περάσει με 50 ψήφους».

Congress must pass legislation that codifies Roe v. Wade as the law of the land in this country NOW. And if there aren’t 60 votes in the Senate to do it, and there are not, we must end the filibuster to pass it with 50 votes.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί απευθείας επίθεση στην αξιοπρέπεια, στα δικαιώματα και στις ζωές των γυναικών, χωρίς να λογαριάζουμε τη νομοθεσία δεκαετιών. Θα σκοτώσει και θα υποδουλώσει γυναίκες μολονότι η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί ότι η άμβλωση πρέπει να είναι νόμιμη. Τι ντροπή».

This decision is a direct assault on the dignity, rights, & lives of women, not to mention decades of settled law. It will kill and subjugate women even as a vast majority of Americans think abortion should be legal. What an utter disgrace. https://t.co/TNo1IX3Tl4

Not surprising. But still outrageous.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο που κατέλαβαν εξτρεμιστές ετοιμάζεται να ανατρέψει την απόφαση στην υπόθεση Ρόου κατά Γουέιντ και να επιβάλει τις ακροδεξιές, αντιδημοφιλείς απόψεις του σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι ώρα τα εκατομμύρια που υποστηρίζουν το Σύνταγμα και το δικαίωμα στην άμβλωση να ορθώσουν το ανάστημά τους και να υψώσουν τη φωνή τους για να ακουστεί. Δεν θα γυρίσουμε πίσω — ποτέ».

«Αν δεν μπορεί να γίνει τίποτε στην Ουάσινγκτον λόγω της πολιτικής των Ρεπουμπλικάνων να παρεμβάλλουν προσκόμματα, τότε ο αμερικανικός λαός και οι γυναίκες θα πρέπει να ψηφίσουν και ο κόσμος που πιστεύει στην ελευθερία της επιλογής πρέπει να ψηφίσει όπως ποτέ πριν, διότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να το αλλάξουμε αυτό».

California will not stand by as women across America are stripped of their rights.

With @SenToniAtkins and @Rendon63rd, we are proposing an amendment to enshrine the right to choose in the California constitution. #RoeVsWade pic.twitter.com/CAS7m11VRk

