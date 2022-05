Κριστιάνο Ρονάλντο: Υπονοούμενα για το μέλλον του στη Γιουνάιτεντ

Τα χαμόγελα επέστρεψαν στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά τη νίκη με 3-0 επί της Μπρέντφορντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» παρουσίασαν το καλό τους πρόσωπο και με πρωτεργάτες τους Κριστιάνο – Μπρούνο κατέκτησαν το τρίποντο για να βρεθούν στο -3 από την πέμπτη της Premier League, Τότεναμ. Με το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα, οι παίκτες χειροκροτήθηκαν για την προσπάθειά τους. Ειδικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος γύρισε στην κάμερα, και είπε: «I’m not finished» (=δεν τελείωσα). Μία ατάκα η οποία αναμένεται να συζητηθεί, αφού μπορεί να ερμηνευθεί ως υπονοούμενο για το μέλλον του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 37χρονος αστέρας παραμένει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, έχοντας πετύχει 24 τέρματα σε 38 εμφανίσεις, μετρώντας παράλληλα και τέσσερις ασίστ.

Ronaldo said im not finished, we are cookin next seasonpic.twitter.com/Fm67LaT6jZ

— Viran🇲🇾 (@MadnessFc4) May 2, 2022