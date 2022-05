Βομβαρδισμός ιστορικού κτιρίου – Λουχάνσκ: Παρανάλωμα του πυρός οικοδόμημα του 19ου αιώνα

Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές που έχει επιφέρει ο πολέμος στα ουκρανικά εδάφη. Ιστορικά κτίρια, σημαντικές υποδομές ακόμη και ολόκληρες περιοχές έχουν αφανιστεί από το ρωσικό φονικό πέρασμα. Σε φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει το ουκρανικό πρακτορείο Nexta, φαίνεται οι εισβολείς να έχουν καταστρέψει ένα κτίριο που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα στην πόλη Λισικάνσκ στην περιφέρεια του Λουχάνσκ. Το συγκεκριμένο σχολείο που παραδόθηκε στα πυρά της σύρραξης χτίστηκε από Βέλγους αρχιτέκτονες, ενώ αποτελούσε κόσμημα για την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή το βράδυ, σε συνέντευξή του στην ελληνική δημόσια τηλεόραση, ΕΡΤ, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι συνολικές οικονομικές απώλειες φτάνουν στα 600 δισ. δεδομένων των καταστροφών σε όλη την ουκρανική επικράτεια. «Για τις ζωές που χάθηκαν δεν υπάρχει τίμημα» είπε ακόμη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν ρωτήθηκε για τον αριθμό πολιτών που έχουν σκοτωθεί από τα πυρά.

Invaders destroy the historical heritage of Ukraine

The #Russians destroyed the building of the 19th century #Lisichansk gymnasium, which was built by Belgian masters.

It was one of the most beautiful schools in #Ukraine. pic.twitter.com/0NrzBajUzN

— NEXTA (@nexta_tv) May 2, 2022