Τραμπ – Ουκρανία: Ο Νόαμ Τσόμσκι εγκωμιάζει τη στάση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ

Αίσθηση προκάλεσε ο ισχυρισμός του Νόαμ Τσόμσκι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κάποτε είχε αποκαλέσει «χειρότερο εγκληματία στην Ιστορία», είναι η «πολιτική προσωπικότητα της Δύσης» που πρότεινε μια πραγματικά διπλωματική λύση αντί της κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία. Η αιφνιδιαστική τοποθέτηση του 93χρονου διάσημου Αμερικανού φιλοσόφου και καθηγητή στο Τμήμα Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT), που πρόσφατα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι «πλησιάζουμε στο πιο επικίνδυνο σημείο της ανθρώπινης Ιστορίας» με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, έγινε στη διάρκεια συνέντευξης με τον Ολλανδό μπλόγκερ Thiijmen Sprakel στο εκπαιδευτικό ιστολόγιο edukitchen.nl.

O Τσόμσκι εξέφρασε τη θλίψη του για την κλιμάκωση από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε ότι εν μέσω όλων αυτών «ευτυχώς» αναδύθηκε μια «πολιτική προσωπικότητα από τη Δύση, από τις ΗΠΑ» που διατύπωσε μια «λογική πρόταση» για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Σύμφωνα με τον Τσόμσκι, η πολιτική αυτή προσωπικότητα διατύπωσε μια πρόταση «για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων, αντί την υπονόμευσή της, και την πρόοδο προς την επίτευξη κάποιου είδους συμβιβασμού στην Ευρώπη… όπου δεν θα υπάρχουν στρατιωτικές συμμαχίες, παρά μόνον ένας αμοιβαίος συμβιβασμός». Ο Τσόμσκι συνέκρινε την πρόταση αυτή με εκείνη που έκανε κάποτε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο πατέρας Τζορτζ Μπους, «όταν μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ εισηγήθηκε αυτό που αποκάλεσαν ”κοινωνία ειρήνης”, ανοικτή για Ευρωπαίους γενικά ή για Ασιάτες».

Κατά την άποψή του, υπό τις τρέχουσες περιστάσεις, ο περιορισμός της επέκτασης του ΝΑΤΟ και η κατάργηση σημαντικών στρατιωτικών συμμαχιών στην Ευρώπη είναι το «κλειδί» για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε μεν «αποτρόπαιη» τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά έχει αρνηθεί να καταδικάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αντίθετα, επέκρινε το ΝΑΤΟ, που μένει «στο περιθώριο της σύγκρουσης».

Noam Chomsky, in an interview this week, says "fortunately" there is "one Western statesman of stature" who is pushing for a diplomatic solution to the war in Ukraine rather than looking for ways to fuel and prolong it.

"His name is Donald J. Trump," Chomsky says.

WATCH: pic.twitter.com/z3Cug8kFHS

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 1, 2022