Πριγκίπισσα Σάρλοτ ηλικία: Γενέθλια για την κόρη των Γουίλιαμ και Μίντλετον

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η πριγκίπισσα Σάρλοτ και όπως μπορεί να δει κανείς έχει μεγαλώσει πολύ και μοιάζει όλο και περισσότερο στον πατέρα της. Στις νέες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το παλάτι με αφορμή τα 7α γενέθλια του δεύτερου παιδιού του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, η εορτάζουσα Σάρλοτ φαίνεται πως έχει μεγάλη οικειότητα με το φακό, κάτι που έχει αποδείξει εξάλλου πολλές φορές καθώς δεν παραλείπει να κάνει τις τσαχπινιές της στις δημόσιες εμφανίσεις της με την οικογένειά της.

Στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο εξοχικό της οικογένειας στο Νόρφολκ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ ποζάρει σε ένα ανοιξιάτικο τοπίο με φόντο τους αγρούς και μοβ λουλούδια. Σε μία μάλιστα, από αυτές, έχει αγκαλιά το νέο κατοικίδιο της οικογένειας, την οποία έλαβαν ως δώρο από τον αδερφό της Κέιτ Μίντλετον, ο οποίος εκτρέφει σκυλιά, με αφορμή το θάνατο του πρώτου τους μαύρου σπανιέλ.

🎂 Happy 7th Birthday Princess Charlotte!

📷 The Duchess of Cambridge, taken this weekend in Norfolk. pic.twitter.com/xz8qaIWMbC

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 2, 2022