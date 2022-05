Αζοφστάλ τώρα – πόλεμος: Η Ρωσία κλιμακώνει την επίθεση στη Ουκρανία

Νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό της νοτιοδυτικής Ουκρανίας, την ώρα που από το εργοστάσιο Azovstal στη Μαριούπολη βγαίνουν πυκνοί καπνοί μεταδίδει ο Guardian. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα 15χρονο παιδί έχασε τη ζωή του και ένα 17χρονο κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά. «Πύραυλος έπληξε το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα στη νοτιοδυτική Ουκρανία, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς», δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης, Μαξίμ Μαρτσένκο, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Suspilne της Ουκρανίας, ο οποίος επικαλέστηκε τη στρατιωτική διοίκηση του νότου, από την επίθεση καταστράφηκε μια εκκλησία. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων είναι ακόμη άγνωστος. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, πολλές εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές, συμπεριλαμβανομένου ενός θρησκευτικού χώρου, σύμφωνα με τον γραμματέα του NSDC, Ολεξέι Ντανίλοφ.

Πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν αυτή την ώρα την περιοχή πάνω από τη χαλυβουργεία Azovstal στη Μαριούπολη, με τα ουκρανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για μεγάλη φωτιά. Εκπρόσωπος της αποσχισθείσας περιοχής του Ντονέτσκ που μίλησε στο RIA Novosti, έκανε λόγο για πυροβολισμούς και εκρήξεις. «Η ουκρανική πλευρά άρχισε να σπάει το καθεστώς σιωπής και έπρεπε να λάβει αντίποινα. Φοβούνται την ευθύνη για τα εγκλήματά τους, τα οποία διαπράττουν εδώ και οκτώ χρόνια», ανέφερε στο ρωσικό πρακτορείο εκπρόσωπος της ανεξάρτητης κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι, το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Μαΐου, οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν μια στρατηγικής σημασίας γέφυρα στις εκβολές του Δνείστερου στην περιοχή της Οδησσού της νοτιοδυτικής Ουκρανίας. Η γέφυρα, η οποία έχει ήδη βομβαρδιστεί δύο φορές από τις ρωσικές δυνάμεις, παρέχει τη μοναδική οδική και σιδηροδρομική σύνδεση στο ουκρανικό έδαφος με ένα μεγάλο νότιο τμήμα της περιοχής της Οδησσού. Ο Σέρχι Μπράτσουκ, εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης της Οδησσού, γνωστοποίησε το ρωσικό πλήγμα στο Telegram, χωρίς ωστόσο να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

