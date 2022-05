Αζοφστάλ εκκένωση: Νέα επιχείρηση σήμερα – Δραματική μαρτυρία γυναίκας

«Είχα να δω πολύ καιρό τον ήλιο. Ό,τι έζησα ήταν φριχτό. Ο τρόμος ήταν ασύλληπτος», στα λόγια αυτά συμπυκνώνεται ο εφιάλτης 37χρονης που επί σειρά ημερών βίωνε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό τρόμου στην εγκατάσταση χαλυβουργίας του Αζοφστάλ εκεί όπου χιλιάδες ταλαιπωρημένοι πολίτες ζουν με την ελπίδα να μην χαθούν στο σκοτάδι. Η απομάκρυνση των 100 πρώτων αμάχων από το εργοστάσιο, όπου οι εγκλωβισμένοι αναγκάζονται να υφίστανται άθλιες συνθήκες, επιτεύχθηκε την Κυριακή, με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να στέλνει μήνυμα ελπίδας. Ωστόσο, η εκκένωση από άλλα σημεία της Μαριούπολης διακόπηκε για το πρωί της Δευτέρας. Το γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας, λόγω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών που πλήττουν τη Μαριούπολη, δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο είναι εφικτό να απομακρυνθούν από την πόλη – χωρίς να πληγούν από ρωσικά πυρά – κάτοικοι.

Οι πρώτες εικόνες και βίντεο από την επιχείρηση εκκένωσης από την εγκατάσταση χαλυβουργίας κυκλοφόρησαν στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Ξαφνικά, φαίνεται ο κόσμος να απομακρύνεται από το σκοτάδι, να ανεβαίνει στο φως και στη συνέχεια – με τη βοήθεια μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων και του Ερυθρού Σταυρού – να οδηγείται στα λεωφορεία για να μεταφερθεί στην ανατολική Ουκρανία. Μητέρες με τα βρέφη τους, νέοι αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άμαχοι, βγαίνουν σταδιακά από τον εφιάλτη. Μια από αυτούς και η 37χρονη Νατάλια Ουσμάνοβα που, μιλώντας στο Reuters, τόνισε ότι φοβήθηκε πως η εγκατάσταση χαλυβουργίας θα κατέρρεε ολοσχερώς.

The first footage from today's rescue operation in #Mariupol has appeared. The video shows the #Ukrainian military helping people to get out of the destroyed factory. International organizations such as Red Cross and United Nations also participated in the rescue operation. pic.twitter.com/E23468kNGv

— NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2022