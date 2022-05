UEFA – Ρωσία: Εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων και την επόμενη σεζόν

Τον αποκλεισμό των ρωσικών συλλόγων από τα ευρωπαϊκά κύπελλα της νέας σεζόν ανακοίνωσε η UEFA, ανάμεσα σε μια σειρά από κυρώσεις στο ρωσικό ποδόσφαιρο ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία. Μετά την αποβολή των ρωσικών κλαμπ από τη συνέχεια των νοκ-άουτ της τρέχουσας περιόδου, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία τις έθεσε νοκ-άουτ και για τη σεζόν 2022/23 από Champions League, Europa League, Conference League, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα ως προς τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και μπορεί να ευνοήσει τη Σέλτικ του Γιώργου Γιακουμάκη.

Συγκεκριμένα, η πρωταθλήτρια Σκωτίας πρόκειται να πάρει τη θέση της πρωταθλήτριας Ρωσίας που βάσει ranking συμμετείχε απευθείας στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης κι όπως όλα δείχνουν αυτή θα είναι η ομάδα του Έλληνα στράικερ, η οποία βρίσκεται στο +6 τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Προφανέστατα θα υπάρξουν κι άλλες καραμπόλες (όχι μόνο στο Champions League, αλλά και στο Europa League και στο Europa Conference League) που μπορεί να επιφέρουν οφέλη και για τις ελληνικές ομάδες (κερδίζοντας κάποιον προκριματικό γύρο και μπαίνοντας πιο αργά στην όλη διαδικασία). Παράλληλα, η UEFA ανακοίνωσε τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας της Ρωσίας για τη διοργάνωση του Euro 2028 και πλέον η ανάθεση γίνεται κούρσα για δύο, με τη Μεγάλη Βρετανία και τα ιρλανδικά κράτη απέναντι στην Τουρκία (διεκδικεί και το Euro 2032 κόντρα στην Ιταλία).

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.

Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.

Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.

More info: ⬇️

— UEFA (@UEFA) May 2, 2022