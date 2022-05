Πλωτή πόλη: Σχεδιάστηκε η πρώτη στον κόσμο!

Γνωρίστε την πρώτη «πλωτή πόλη» στον κόσμο που θα αντιμετωπίσει την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και θα αρχίσει να κατασκευάζεται το 2023. Το Μπουσάν της Νότιας Κορέας θα φιλοξενήσει ένα πρωτότυπο της ιδέας, που προορίζεται να βοηθήσει τις παράκτιες πόλεις να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση. Σχέδια για την πρώτη «πλωτή πόλη» στον κόσμο παρουσιάστηκαν πριν από λίγες ημέρες, ως μια πιθανή λύση για τις παράκτιες κοινότητες που απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η οποία συνδέεται με την κλιματική κρίση.

Το πρότζεκτ προορίζεται να κατασκευαστεί στο λιμάνι του Μπουσάν της Νότιας Κορέας, μιας πόλης 3,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Τα σχέδια δείχνουν κτίρια συγκεντρωμένα σε πλωτές πλατφόρμες, που συνδέονται μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα μέσω πεζογεφυρών. Η ιδέα είναι ότι καθώς η στάθμη της θάλασσας αυξομειώνεται, το ίδιο θα κάνουν και αυτές οι πλατφόρμες. Οι τρεις κύριες πλατφόρμες θα προορίζονται για «διαμονή», «έρευνα» και «διαβίωση», σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

IN PICTURES: world's first sustainable floating city featuring 'flood-proof infrastructure' to be built by 2025 in historic agreement with @UNHABITAT @OceanixCity and the Busan Metropolitan City of the Republic of Korea. Read: https://t.co/VSLNPIQSVw pic.twitter.com/tmp6muzgkU — CIWEM (@CIWEM) November 26, 2021

Η σύμπραξη δημιουργήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους

Το έργο αποτελεί σύμπραξη μεταξύ της πόλης Μπουσάν, του Προγράμματος Ανθρώπινου Εποικισμού των Ηνωμένων Εθνών και της Oceanix, μιας εταιρείας τεχνολογίας και σχεδιασμού. Η σύμπραξη δημιουργήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους. Το πρότζεκτ αναφέρει ότι το σύμπλεγμα των πλωτών κτιρίων θα είναι πλήρως ανεξάρτητο ενεργειακά μέσω μιας σειράς ηλιακών συλλεκτών, εκτός από την ικανότητα να «επεξεργάζεται και να αναπληρώνει το δικό του νερό».

Οι μακέτες των γειτονιών στις πλατφόρμες δείχνουν ανοιχτούς χώρους με δημόσια καθίσματα, πράσινο και τέχνη. Το έργο ισχυρίζεται ότι το σύμπλεγμα των νησιών θα προσφέρει θερμοκήπια και «καινοτόμο αστική γεωργία».

Εκπρόσωπος της Oceanix δήλωσε στην Independent ότι το έργο σχεδιάζει να ξεκινήσει την κατασκευή του το 2023. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, καθώς η άνοδος της παλίρροιας και η επέκταση των πλημμυρικών περιοχών απειλούν να ανατρέψουν τη ζωή στις παράκτιες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Ήδη, η στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά περίπου 21-24 εκατοστά από το 1880, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ.

World's first prototype floating city will adapt to sea level rise: UN-Habitat, the Busan Metropolitan City of the Republic of Korea, and OCEANIX have this week presented a design for the world's… https://t.co/dDQg7ZCcSB | @future_timeline #Prototype #FloatingCity #Futurism… pic.twitter.com/nKB0sjGv9u — Bradley Jon Eaglefeather (@bjeaglefeather) April 29, 2022

Αλλά αυτό είναι απλά μια σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με αυτό που μπορεί να έρθει

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), ακόμη και σύμφωνα με ορισμένα σενάρια χαμηλότερων εκπομπών, η στάθμη της θάλασσας είναι πιθανό να αυξηθεί κατά περίπου μισό μέτρο μέχρι το τέλος του αιώνα.

Σύμφωνα με σενάρια υψηλότερων εκπομπών, σε συνδυασμό με την κάπως απίθανη περίπτωση κατάρρευσης των πάγων της Ανταρκτικής, ο κόσμος θα μπορούσε να δει πάνω από 1,5 μέτρο άνοδο της στάθμης της θάλασσας μέχρι το 2100. Πιο μακριά στο μέλλον, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο βαθύ. Σύμφωνα με τα υψηλότερα σενάρια μελλοντικών εκπομπών της έκθεσης της IPCC, η στάθμη της θάλασσας αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου δύο μέτρα μέχρι το έτος 2300, τουλάχιστον, με την πιθανότητα να αυξηθεί κατά σχεδόν επτά μέτρα ή και περισσότερο.

Και αυτό είναι μόνο η άνοδος της στάθμης της θάλασσας – εκτός από τις περιοχές που θα πλημμυρίσουν μόνιμα, περισσότερες περιοχές θα αντιμετωπίσουν κινδύνους πλημμύρας από καταιγίδες, καθώς οι ωκεανοί σέρνονται προς την ενδοχώρα. Το 2016, το ίδιο το Μπουσάν αντιμετώπισε την καταιγίδα της κατηγορίας 5 Super Tyhpoon Chaba. Η παγκόσμια ακτογραμμή αλλάζει και θα επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων που ζουν κατά μήκος της.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 600 εκατομμύρια άνθρωποι – περίπου ένας στους δέκα ανθρώπους στη Γη – ζουν σε ύψος μικρότερο των 10 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.