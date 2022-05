Νάνσι Πελόζι – Κίεβο: Συνάντηση με Ζελένσκι

Συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόσι στο Κίεβο.

Βίντεο από την επίσκεψή της Αμερικανίδας αξιωματούχου, δημοσίευσε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Our Congressional Delegation was honored to meet with @ZelenskyyUa in Kyiv to salute his leadership and courage, to commend the Ukrainian people for their outstanding defense of Democracy and to say that we are with you until victory is won. pic.twitter.com/zkc588Qcrv

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 1, 2022