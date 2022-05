Αντζελίνα Τζολί Λβιβ – Ουκρανία: Η στιγμή που τρέχει σε καταφύγιο για να σωθεί

Είναι η στιγμή που η Αντζελίνα Τζολί τρέχει προς το καταφύγιο καθώς οι σειρήνες ηχούν στην πόλη Λβίβ της Ουκρανίας. Η χολιγουντιανή ηθοποιός, όπως έγινε γνωστό βρέθηκε χθες στα δυτικά της χώρας κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Σε νέο βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail, η Αντζελίνα Τζολί διακρίνεται να περπατά γρήγορα με τη συνοδεία της προς ασφαλές μέρος υπό τον φόβο αεροπορικής επίθεσης καθώς ηχούν οι σειρήνες.

Στο βίντεο ακούγεται μία γυναίκα μέλος της συνοδείας της ηθοποιού να λέει στον άνθρωπο που τραβάει το εν λόγω στιγμιότυπο «παρακαλώ, όχι άλλο». Η 46χρονη ηθοποιός χαιρετά προς την κάμερα και είπε πως «Είμαι εντάξει» σε όσους τη ρωτούσαν αν είναι καλά. Η Τζολί είναι ειδική απεσταλμένη για την Υπηρεσία Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) εδώ και πολλά χρόνια, αλλά οι λεπτομέρειες του ταξιδιού της στην Ουκρανία δεν έχουν γίνει γνωστές. Η πόλη Λβιβ δέχεται επιθέσεις από τον ρωσικό στρατό τις τελευταίες εβδομάδες και νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μια πυραυλική επίθεση στην πόλη άφησε πίσω της τουλάχιστον επτά νεκρούς.

Hollywood actress #AngelinaJolie visited the #Ukrainian city of #Lviv on Saturday, popping into a #bakery and going to the #railwaystation to meet some of the people displaced by the #war with #Russia. pic.twitter.com/UFHdoZf4yv

— Gautam Rishi (@GautamRishi1) May 1, 2022