Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Πυραυλική επίθεση στην Οδησσό

Εντείνεται η επιθετικότητα του Κρεμλίνου, με τα πυραυλικά χτυπήματα να εξαπλώνονται και πέραν της ανατολικής πλευράς της Ουκρανίας. Σοβαρά πλήγματα υπέστη και η κομβικής σημασίας πόλη της Οδησσού.Πυραυλική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο και κατέστρεψε τον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Φόβοι ότι η Μόσχα δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο να κάνει την Ουκρανία «περίκλειστη» χώρα, να την αποκλείσει δηλαδή ολοκληρωτικά από τη Μαύρη Θάλασσα, αρχίζουν να εκφράζουν, μετά τις νέες επιθέσεις στο Μικολάιφ, βορειοδυτικά της Χερσώνας και στην Οδησσό. Η εντύπωση ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα επικεντρωθεί αποκλειστικά πλέον στο ανατολικό μέτωπο για τον έλεγχο του Ντονμπάς διαψεύδονται στην πράξη, καθώς μετά την κατάληψη της Μαριούπολης παρατηρούνται μετακινήσεις ρωσικών στρατευμάτων προς την περιοχή της Ζαπορίζια, στο κέντρο της Ουκρανίας. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι υπήρξαν το βράδυ της Πέμπτης και βομβαρδισμοί μέχρι και στο Κίεβο – σημειώθηκαν μετά την επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

‼️The authorities of Odessa reported about the strikes on the city

The object of the attack was the runway of the #Odessa airport. Its further use is impossible. pic.twitter.com/CUKrSGst2X

— NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2022