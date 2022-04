Βρετανικό κοινοβούλιο – σεξουαλική παρενόχληση: «Κρατήστε τα χέρια στις τσέπες σας»

Αποκαλυπτική ήταν η υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας σχετικά με τα όσα συμβαίνουν μέσα στο βρετανικό κοινοβούλιο, καθώς όπως είπε όλες οι εργαζόμενες στο βρετανικό κοινοβούλιο έχουν δεχτεί σεξιστικά σχόλια ή θωπείες. Μάλιστα, η υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας Αν-Μαρί Τριβέλιαν κάλεσε τους άνδρες συναδέλφους της στο κοινοβούλιο να κρατάνε τα χέρια τους μέσα στις τσέπες τους. Η συμπεριφορά των βουλευτών στο βρετανικό κοινοβούλιο βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά την ανακοίνωση του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος αυτή την εβδομάδα ότι ερευνά καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ένας βουλευτής εντοπίστηκε να παρακολουθεί πορνό στο κινητό του τηλέφωνο κατά την ώρα συνεδρίασης της Βουλής των Κοινοτήτων.

Όπως είπε η Τριβέλιαν, ορισμένοι άνδρες πολιτικοί πιστεύουν ότι η εκλογή τους σε ανώτατα αξιώματα τους καθιστά “Δώρο του Θεού στις γυναίκες“. “Νομίζω ότι όλες μας ως γυναίκες βουλευτές έχουμε δεχτεί ανάρμοστα σχόλια και έχουμε ενοχληθεί από περιπλανώμενα χέρια… Σε κανένα χώρο δεν είναι ΟΚ αυτό. Ούτε στο Ουεστμίνστερ είναι ΟΚ”, είπε η Τριβέλιαν μιλώντας στο Sky News. “Βασικά, αν είσαι άντρας, κράτα τα χέρια σου μέσα στις τσέπες σου και συμπεριφέρσου όπως θα έκανες αν βρισκόταν η κόρη σου μέσα στην αίθουσα”, σημείωσε η ίδια. Χθες ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο να παρακολουθεί κάποιος πορνό σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας.

All women in parliament have been subjected to "wandering hands", International Trade Secretary Anne-Marie Trevelyan said, as she told male MPs "to keep your hands in your pockets".

Αυτό δεν είναι το πρώτο σκάνδαλο ανάρμοστης συμπεριφοράς σε χώρο του βρετανικού κοινοβουλίου όπου εκατοντάδες βουλευτές, το προσωπικό τους και άλλοι εργαζόμενοι συνδυάζουν την δουλειά τους που περιλαμβάνει πολλές ώρες εργασίας και μεγάλη πίεση με τις κοινωνικές συναναστροφές τους στα πολλά μπαρ και εστιατόρια του κοινοβουλίου. Το 2017 το κίνημα ‘#MeToo‘, το οποίο ξεκίνησε με γυναίκες που μοιράζονταν τις εμπειρίες τους για σεξουαλική συμπεριφορά εις βάρος τους στο Χόλιγουντ, οδήγησε σε καταγγελίες για αντίστοιχες περιπτώσεις στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Ο τότε υπουργός Άμυνας Μάικλ Φάλον παραιτήθηκε αφού παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν κατώτερη των απαιτούμενων κανόνων συμπεριφοράς. Τον επόμενο χρόνο μια έκθεση συμπέρανε ότι σχεδόν ένας στους πέντε εργαζόμενους στο κοινοβούλιο είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση ή είχε υπάρξει μάρτυρας ανάρμοστης συμπεριφοράς τον προηγούμενο χρόνο. Οι κοινοβουλευτικές αρχές τότε υποσχέθηκαν μεταρρύθμιση, ειδικά ως προς τις διαδικασίες καταγγελιών, αλλά σήμερα η Τριβέλιαν επικαλέστηκε πολλούς από τους ίδιους υποκείμενους παράγοντες και “προκάλεσε” τους άνδρες με τα “…περιπλανώμενα χέρια”. “Υπάρχουν λίγοι, οι οποίοι με πολλά ποτά ή θεωρώντας ότι με κάποιον τρόπο το ότι έχουν εκλεγεί τους καθιστά δώρο του Θεού στις γυναίκες, πιστεύουν ότι ξαφνικά μπορούν να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους. Πάντα θα ενθαρρύνω τις γυναίκες να αισθάνονται την δύναμη να το πουν αυτό δημοσίως, αλλά αυτό είναι δύσκολο για εκείνους που είναι νεότεροι και για περιπτώσεις που η διαφορά στο επίπεδο εξουσίας είναι πολύ πραγματική”, κατέληξε η υπουργός.

Good advice to any male MPs for whom this is not immediately clear from ⁦⁦@annietrev⁩ : “Fundamentally, if you're a bloke, keep your hands in your pockets and behave as you would if you had your daughter in the room”. https://t.co/HFUu48zcHo

