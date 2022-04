Παρέλαση 9ης Μαΐου – Μόσχα: Πρόβες στην Κόκκινη Πλατεία με πυρηνικά

Ξεκίνησαν οι πρόβες της Ρωσίας για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου, με αφορμή την 77η επέτειο από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης κατά των Ναζί στον «Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο» του 1941-1945. Η πρώτη πρόβα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας με τις πεζές μονάδες και τη μηχανοκίνητη φάλαγγα, περιλάμβανε και πυρηνικά σε πρώτο πλάνο, σύμφωνα με εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν.

Τα πυρηνικά και η πιθανή χρήση τους έχουν πέσει ουκ ολίγες φορές στο τραπέζι από το Κρεμλίνο, ακόμα και από τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν, το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και με την παρουσία τους στην «κεφαλή» της παρέλασης, οι Ρώσοι στέλνουν, προφανώς, άλλο ένα μήνυμα στη Δύση. Στο μεταξύ, ανάμεσα στα διάφορα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει, θέλουν τον Πούτιν να επιδιώκει να «στήσει» ανάλογη παρέλαση νίκης, την ίδια ημερομηνία και στη Μαριούπολη, η οποία όμως εξακολουθεί να αντιστέκεται.

Moscow now. Victory parade rehearsal. Nukes right in the front. This will be a show. pic.twitter.com/hJ8ArISFNv

Nukes on Moscow’s streets are always horrifyingly sinister. Is this the new Sarmat missile? Possibly – during rehearsals we don’t get the hardware low down. Particularly hideous in my photo is the fact it’s parked up next to the Ukrainian restaurant, Odessa Mama. pic.twitter.com/AEbPJCwKfT

